Un total de 162 tallers amb 216 sessions s’imparteixen des del 1r cicle d’Educació Infantil fins a 4t d’ESO

El projecte «Arranca-les d’arrel» de la Regidoria d’Igualtat compta amb una llarga trajectòria als centres educatius de Picassent.

La valoració positiva per part dels centres educatius i la continua demanda, fan que esta iniciativa s’oferisca any rere any, tot i adaptant-se a la normativa vigent en matèria d’igualtat i les necessitats emergents com ara promoure la igualtat i previndre la violència: els esterotips de gènere, la corresponsabilitat, la resolució pacífica de conflictes, o la construcció de relacions saludables i lliures de violència, entre d’altres qüestions.

El projecte, el qual a més de permetre la identificació de les professionals de l’àrea per part de la infància i la joventut del municipi, busca ampliar el públic destinatari d’este projecte, impactant en professionals municipals i també professorat per tal de millorar la detecció de situacions rellevants.

Així mateix, i com ja s’ha iniciat este any en algunes sessions del Cicle Café Tertúlies, es busca vincular allò que es fa als centres, amb les accions dirigides a la ciutadania, per a donar a conéixer allò que passa a les aules i que tot el municipi puga també sensibilitzar-se en la mateixa línia.

Esta acció està subvencionada per la Diputació de València dins de les ajudes per a la Xarxa de Municipis protegits contra la Violència de Gènere entre els quals s’inclou Picassent.