II Congrés Smart City a València

València seleccionada per mostrar bones pràctiques al II Congrés Smart City

Fuset ha agraït el suport de les Smart Cities de l’Estat al superhub europeu d’intel·ligència artificial al que aspira València

Smart City València participa esta setmana en el segon Congrés de la Xarxa Espanyola de Ciutats Intel·ligents que se celebra en Palma. La ciutat mallorquina pren enguany el relleu de València en l’organització d’esta trobada entorn del paradigma Smart City.

Tècnics de l’Oficina de Ciutat Intel·ligent junt amb el regidor d’Agenda Digital, Pere Fuset, participen en un fòrum que enguany presta especial atenció al repte de les ciutats intel·ligents i climàticament neutres davant l’oportunitat dels fons Next Generation. València, a més a més, ha estat seleccionada d’entre les ciutats de l’Estat per exposar el seu programa pilot de gestió de càrrega de vehicles elèctrics -ara en fase d’implementació- com a bona pràctica Smart City destacada. L’acció és un dels components de l’apartat de mobilitat, el més ambiciós del projecte ImpulsVLCi, cofinançat amb fons europeus FEDER i seleccionat per Red.es.

Durant les jornades també s’ha exhibit el portal ciutadà de “València al minut”, que mostra la situació de la ciutat en temps real així com altres bones pràctiques relacionades amb la descarbonització i la mobilitat sostenible en les ciutats intel·ligents.

El regidor d’Agenda Digital, Pere Fuset, s’ha felicitat perquè “este Congrés Smart City gestat en València per iniciativa municipal l’any passat tinga continuïtat ara en Palma per tal que les ciutats puguem continuar cooperant i compartint experiències”.

Fuset ha aprofitat la celebració de l’assemblea de la RECI celebrada a l’Ajuntament de Palma per agrair el suport d’esta xarxa al projecte europeu citcom.ai que pot convertir València en “líder d’un superhub d’intel·ligència artificial i smart cities; València vol aprofitar les sinergies entre ciutats per consolidar-se com a referent internacional de transformació digital”, ha destacat.