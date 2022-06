Durant l’acte es va projectar un vídeo d’agraïment protagonitzat per la cantant Rozalén, premiada l’any 2020

Alaquàs va celebrar ahir dos dels actes més destacats i esperats de la programació organitzada per la Regidoria d’Igualtat de l’Ajuntament d’Alaquàs: la inauguració del Passeig Violeta ubicat al parc de la Sequieta i el lliurament dels Premis Clara Campoamor 2022.

A les 18 hores de la vesprada va tindre lloc l’obertura oficial del Passeig Violeta, una iniciativa municipal sorgida per tal de visibilitzar la contribució de les dones que per la seua trascendència, preparació acadèmica, carrera professional, esperit emprenedor i lluita han sigut guardonades amb els Premis Clara Campoamor. El passeig s’inicia a l’entrada del parc pel carrer Sant Rafel i està composat per les 7 dones que han rebut aquest premi: Amelia Valcárcel (2007), Emilia Caballero (2009), Cristina del Valle (2010), Ana Lluch (2015), Carmen Alborch (2019), Rozalén (2020) i Mabel Lozano (2022). Al costat de cada homenatjada hi ha un QR a través del qual es pot accedir a les seues biografies per tal que aquest passeig esdevinga un recurs de caràcter social, cultura i educatiu al servei de la ciutadania.

La inauguració va comptar amb la presència de l’Alcalde d’Alaquàs, Toni Saura, la Regidora d’Igualtat, Elena Álamo, la Diputada d’Igualtat, Eli García, la premiada de l’any 2022, Mabel Lozano i el Consell Municipal de Dones d’Alaquàs. A continuació, es van desplaçar cap al Castell d’Alaquàs on va tindre lloc el lliurament de premis que va comptar amb l’actuació del grup de corda Senalag, una formació de música de cambra formada per tres intèrprets valencianes.

L’Alcalde d’Alaquàs va iniciar les intervencions incidint en “la importància d’aquest dia significatiu perquè entregem el premi amb el qual el Consell reconeix la trajectòria i la tasca de dones que inspiren a la comunitat. Hem posat en valor els passos cap a la igualtat amb l’obertura del passeig violeta i continuem fent camí cap a la igualtat amb aquests premis. Per això, aquest dia és especial per partida doble”.

A continuació, la Regidora d’Igualtat i Presidenta del Consell Municipal de Dones, Elena Álamo, va donar lectura de les candidatures de 2020 i 2022, pendents del seu lliurament a conseqüència dela pandèmia. En primer lloc es va donar lectura als Premis Clara Campoamor 2020, en els quals va ser premiada la cantant Rozalén, una de les veus més influents del panorama musical actual “sempre disposada a oferir les seues cançons a qualsevol acte benèfic i en defensa dels drets de les minores i col·lectius més desfavorits. Dona compromesa amb el feminisme que ha trobat en la seua música la plataforma perfecta per a fer arribar el seu missatge de lluita”. A continuació es va projectar un vídeo en el qual la cantat agraeix el premi i que es pot visualitzar ací: https://www.youtube.com/watch?v=q0Qj4ukku5A.

Després va arribar el torn al lliurament dels Premis Clara Campoamor 2022. La Regidora va donar lectura a la candidatura del premi atorgat enguany a Mabel Lozano, escriptora, model, directora de cinema, actriu i reconeguda activista en defensa dels drets de les dones. “Pels seus mèrits i gran tasca, per la seua implicació i compromís social, per dedicar la seua vida professional i artística a la defensa dels drets humans de les dones i les xiquetes, per la seua capacitat d’arribar al públic, influir en la societat, obrir ulls i remoure consciències, per assenyalar la trajectòria que ha de seguir el camí cap a la igualtat, el Consell Muncipal de les Dones va decidir atorgar el Premi Clara Campoamor a Mabel Lozano”.

Després de rebre el premi de mans de l’Alcalde d’Alaquàs, la guardona va destacar que “Alaquàs s’ha convertit en un referent en la meua vida. Estic emocionada per aquest premi, per la vostra amabilitat i gentilesa i perquè el premi porta el nom d’una dona inspiradora i que ens va canviar la vida a les dones, el major referent, Clara Campoamor”. L’artista va finalitzar el seu discurs fent referència a una cita de Carmen Alborch: “El feminisme és patrimoni de la humanitat”.

El vídeo de l’acte es pot visualitzar en aquest enllaç: https://www.youtube.com/watch?v=UThLwpe0I9Y.

DECLARACIONS DE MABEL LOZANO, TONI SAURA I ELENA ÁLAMO.