Inaugurada la XXXIX Exposició Diocesana a Torrent

La Casa Museu de la Setmana Santa acollirà aquesta mostra d’indumentàries, símbols i tradicions típiques dels pobles diocesans de Valenciana fins el pròxim dia 1 d’abril

Amb motiu del nomenament de Torrent com a seu diocesana de la Setmana Santa de València 24 anys després, ahir, diumenge 27 de març, es va inaugurar a la Casa Museu de la Setmana Santa de Torrent la XXXIX Exposició Diocesana, que mostra la manera de viure aquesta festivitat en els diferents pobles diocesans de València, on el públic podrà gaudir fins al pròxim 1 d’abril d’una selecció de les indumentàries típiques d’altres municipis, així com dels seus diferents símbols i tradicions.

L’acte, que va ser precedit d’una Eucaristia a l’església de Sant Josep, va comptar amb la presència del Bisbe Arturo Ros; qui va estar acompanyat per l’alcalde Jesús Ros i altres membres de la Corporació Municipal.

Així, la jornada d’ahir va servir de preàmbul per a la XXXIV Processó Diocesana del dia 2 d’abril, acte al qual també assistirà el Bisbe Arturo Ros i el qual congregarà a més d’una vintena de municipis del territori valencià. El recorregut s’iniciarà a les 16:30h en Muntanya-Sión i seguirà pel carrer Frare Lluís Amigó fins a culminar en la mateixa església de Sant Josep. L’endemà, el dia 3 d’abril, es realitzarà a les 12h el pregó de la Setmana Santa en la parròquia de l’Asunción, donant pas a la Setmana del Dolor.

