Catalá destaca la importància del videojoc com a motor de futur per a València.

Jornada professional amb taules rodones sobre salut, benestar i internacionalització del videojoc.

L’alcaldessa de València, Mª José Catalá, acompanyada de la regidora d’Innovació, Turisme i Captació d’Inversions, Paula Llobet, ha inaugurat València Game City, l’espai de La Harinera dedicat al videojoc i els e-sports, un espai amb què es pretén atreure a més inversions estrangeres, projectes internacionals i consolidar el talent local de la indústria del videojoc.

Catalá ha assenyalat que la inauguració de l’espai de la Harinera és molt important perquè potencia la indústria tecnològica i, en concret, la indústria tecnològica del gaming.

Segons María José Catalá, el sector del Gaming és important perquè representa el futur de la ciutat de València i perquè potència la presència de les dones en este tipus d’empreses.

Per tancar l’acte, ha tingut lloc una jornada professional amb la celebració de dos taules rodones amb els títols “El videojoc com a motor de salut i benestar” i la “Presentació del Pla de Suport a la Internacionalització per a empreses de videojocs valencianes”.