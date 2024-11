Incertesa turística a València: Entre la necessitat de recuperació i la percepció externa.

València afronta un panorama inusualment tranquil per al turisme.

L’impacte de la percepció internacional que associa la ciutat amb els estralls de la DANA ha deixat llocs emblemàtics com la catedral o el Mercat Central amb menys afluència de visitants i taules disponibles a les terrasses en moments punta.

Comerciants i treballadors del sector expressen la seua preocupació, amb cancel·lacions anticipades fins i tot per als mesos de gener i febrer. La ciutat, dependent del turisme massiu, busca estratègies per revertir la situació, com el marató del pròxim cap de setmana, que atraurà 20.000 turistes internacionals, clau per a la difusió d’una imatge positiva.

Encara que l’activitat s’ha recuperat lleugerament, la situació dista molt del que era habitual. Des de botigues de souvenirs fins a cafeteries en zones cèntriques apunten a una millora insuficient, mentre que les manifestacions culturals i comercials, com la Mostra Cinema del Mediterrani, intenten mantenir la ciutat activa. Paral·lelament, la plaça de la Verge i altres punts centrals s’han convertit en epicentres d’expressions ciutadanes, reflex d’una València en transició.

La ciutat prepara ara la seua estratègia nadalenca, amb un enfocament discret i respectuós amb els damnificats per la tempesta, buscant equilibrar la solidaritat amb la necessitat de revitalitzar el turisme. Amb iniciatives com el marató i una campanya de Nadal adaptada, València pretén demostrar que és una destinació segura i atractiva, reforçant la confiança tant dels visitants com dels mateixos residents.