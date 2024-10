Inicia la campanya de vacunació contra la grip i la COVID-19 en la Comunitat Valenciana

La campanya de vacunació contra la grip i la COVID-19 ha començat hui amb la immunització de la població de risc.

En el Centre de Salut Serrería I, este matí s’han citat 60 persones per rebre la doble dosi.

Els col·lectius prioritaris són les persones majors de 65 anys, els usuaris de residències, pacients crònics, dones embarassades i personal sanitari, qui es vacunaran abans que la resta de la població. A partir del 4 de novembre, la ciutadania en general podrà acudir als centres de salut sense cita prèvia.

Una de les grans novetats d’esta campanya és la instal·lació de punts mòbils de vacunació durant els caps de setmana, amb l’objectiu d’immunitzar el màxim nombre de persones possible. Estos punts s’instal·laran a partir del 3 de novembre en les 10 poblacions més poblades de la Comunitat Valenciana, com València, Alacant, Elx, Castelló de la Plana, Torrevieja, Torrent, Gandia i Benidorm. Segons el conseller de Sanitat, Marciano Gómez, “estaran en llocs molt visibles i amb molt trànsit de persones”, per tal d’assegurar l’accessibilitat.

La Conselleria de Sanitat busca anticipar-se a la transmissió de les infeccions respiratòries mitjançant una campanya proactiva, incloent la vacunació escolar que ja ha immunitzat a prop de 11.000 alumnes. Els grups de risc seran citats mitjançant SMS per a la seva vacunació, seguint un ordre que inclou els residents en centres de majors, la pobla