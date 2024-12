Innovació, situació del mercat i adaptació al canvi climàtic, temes centrals de la III Jornada Internacional del Cultiu de l’Alvocat

ASOPROA reuneix investigadors i experts en una trobada internacional sobre l’alvocat

L’Associació de Productors d’Alvocats (ASOPROA), en col·laboració amb l’Associació Valenciana d’Agricultors (AVA-ASAJA), organitzarà la III Jornada Internacional del Cultiu de l’Alvocat el pròxim 23 de gener al CaixaForum de València.

Amb prop de 4.000 hectàrees dedicades a l’alvocat, la Comunitat Valenciana s’ha consolidat com un territori clau per al creixement d’este cultiu tropical, que augmenta a un ritme de 300 hectàrees anuals. Este creixement ha afavorit iniciatives com la marca de qualitat Aguacates Comunidad Valenciana – CV, impulsada per ASOPROA, així com la celebració de jornades destinades a promoure l’intercanvi de coneixements i la col·laboració entre productors, comercialitzadors i experts del sector.

Programa de la jornada

L’acte començarà amb la inauguració oficial, seguida d’una sèrie de ponències. En primer lloc, es tractarà la adaptació al canvi climàtic en el cultiu de l’alvocat, amb les intervencions d’Alberto San Bautista (Universitat Politècnica de València, UPV), Amparo Martínez (Institut Valencià d’Investigacions Agràries, IVIA) i Alejandro Alcaraz (Fertinagro Biotech, Departament d’I+D+i).

A continuació, el segon panell se centrarà en el maneig agronòmic de l’alvocat en climes mediterranis. Participaran Iñaki Hormaza (Institut de Hortofructicultura Subtropical i Mediterrània “La Mayora”), Javier Cano i José María Fontán (Eurosemillas), Ana Quiñones i Paula Peris (IVIA) i Jesús Maldonado (BRANDT Europe). Este bloc tancarà amb una taula redona amb Juan Carlos Meliá (Serveis Agrícoles Meliá), Esteban Soler (antic tècnic de la Cooperativa Callosa d’en Sarrià) i Iñaki Hormaza.

El tercer tema de la jornada abordarà la internacionalització del cultiu d’alvocat i la seua postcollita, amb ponències a càrrec de Ricardo Cautín (Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, Xile), Federico Hernández (Universitat Autònoma de Nayarit, Mèxic), Jorge González (IHSM La Mayora), Elsa Grande (BROKAW) i Gloria Lobo (Institut Canari d’Investigacions Agràries, ICIA).

Per concloure, tindrà lloc una taula redona sobre les perspectives del cultiu d’alvocat espanyol al mercat mundial, moderada per Celestino Recatalá, president d’ASOPROA. Este debat comptarà amb la participació de representants de tres grans comercialitzadors d’alvocat a Espanya: Reyes Gutiérrez, TROPS i Alcoaxarquía.

La clausura de la jornada anirà a càrrec de Miguel Barrachina, conseller d’Agricultura, Aigua, Ramaderia i Pesca.

Amb esta jornada, ASOPROA inicia el seu calendari d’activitats de 2025, amb l’objectiu de continuar aglutinant productors, defensant els seus interessos i apostant per la innovació i promoció d’un cultiu amb gran projecció de futur.