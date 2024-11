Insalubritat i risc de malalties després de les inundacions a la regió de València

Després de les devastadores inundacions provocades per una DANA a la Comunitat Valenciana, els afectats s’enfronten a un nou perill: la insalubritat i el risc de malalties infeccioses.

Amb carrers plens de fang, vehicles apilats i zones sense subministrament d’aigua o electricitat, els habitants de localitats com Paiporta, Picanya, Sedaví, Alfafar, Massanassa o Catarroja encara estan lluny de recuperar la normalitat.

Les aigües contaminades per la barreja amb residus poden disseminar bacteris com E. coli i Salmonella, augmentant el risc de gastroenteritis i malalties intestinals, segons el catedràtic José Manuel Bautista. A més, l’acumulació d’aigua estancada pot facilitar la proliferació de mosquits, amb el risc de transmissió de malalties com la febre del Nil.

El president de la Comunitat Valenciana, Carlos Mazón, ha anunciat una campanya de vacunació contra el tètanus, ja que el fang i els escombraries poden contenir Clostridium tetani, una bactèria que infecta ferides obertes en condicions de baixa oxigenació. Les autoritats recomanen la vacunació especialment per a aquells que treballen en la neteja i la reconstrucció.

La leptospirosi és un altre risc en la zona afectada. Aquesta malaltia, transmesa per animals i present en aigües fecals, pot infectar a través de petites ferides i causar greus problemes de salut si no es tracta amb antibiòtics. Les autoritats sanitàries adverteixen sobre la importància de retirar restes orgàniques i cossos d’animals, que són fonts potencials de bacteris i fongs.

El Ministeri de Sanitat ha publicat recomanacions de seguretat per a aquells que treballen en les tasques de neteja: portar roba de protecció, mascareta i guants, utilitzar només aigua embotellada i evitar consumir aliments que puguen estar contaminats. La vigilància epidemiològica és fonamental per prevenir brots i respondre a possibles casos de malaltia.