L’Ajuntament instal·la un nou terminal Claudia a la piscina municipal i amplia la possibilitat de la ciutadania d’accedir als tràmits administratius

El dispositiu permet obtindre certificats del padró personals o familiars i permet identificar-se amb DNI, NIE o passaport

Estarà disponible al veïnat en l’horari d’obertura de la piscina municipal de dilluns a diumenge

La població compta amb un nou punt per a la tramitació de documents sense cues i amb un horari més ample. L’Ajuntament d’Alzira ha instal·lat un nou dispositiu Claudia a la piscina municipal. Esta terminal és la tercera habilitada a la ciutat, que ja en té dues instal·lades a l’edifici de La Clau i la Casa de la Cultura. S’ha decidit ubicar-la a les dependències de la piscina perquè oferix un horari molt ampli per a facilitar les gestions a la ciutadania. De dilluns a divendres, les instal·lacions estan obertes de 7 a 22 hores; els dissabtes, de 7 a 20 hores; i els diumenges, de 8 a 14 hores.

A la nova Claudia, veïns i veïnes podran obtindre sense cues els certificats d’empadronament, personals o familiars, que és un dels tràmits més sol·licitats per la ciutadania, cosa que permet agilitzar les gestions i ampliar l’horari en el qual l’Ajuntament està a l’abast del ciutadà. El terminal permet realitzar les gestions amb identificació, no només amb DNI, sinó també amb el NIE i el passaport. A més, detecta si el document és una còpia.

Les noves tecnologies de la informació i les comunicacions han fet que es conformen plataformes tecnològiques que afavorixen el canvi de relació entre Administració i la ciutadania. «La millora en la prestació dels serveis públics demana obrir les possibilitats que oferim al ciutadà i ampliar els serveis i la forma de fer-los-els arribar. A més a més, és una manera de fer accessible l’administració electrònica als usuaris més vulnerables, apropar la tramitació digital de forma senzilla a tota la ciutadania i fer més eficient la tramitació. L’administració ha de posar-se al servei del ciutadà i fer-ho fàcil», assegura la regidora de Modernització, Leticia Piquer.

Este tipus de dispositiu està orientat a l’ús dels ciutadans en general i es prepararà, en un futur, per al pagament de rebuts, abonament de multes municipals mitjançant el pagament amb targetes, sol·licitud d’instal·lacions municipals, targeta de transport, inscripció en cursos, etcètera. Els dispositius Claudia es preveu que evolucionen en un futur per a ser un assistent virtual que oferisca un conjunt de serveis automatitzats i pròxims a la intel·ligència artificial, que s’incorporaran a l’Ajuntament. El nom Claudia naix de la suma dels termes clau, digital i Alzira, sent una nomenclatura pròxima, fàcil de recordar i que personifica el tràmit electrònic.

