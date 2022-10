L’helicòpter del Consorci de Bombers de València va haver d’intervenir ahir diumenge en tres rescats en poques hores de diferència entre si. Concretament, el primer avís es rebia a les 14.02 h de la vesprada, el segon a les 18.22 h i el tercer a les 19.36 h, quan ja faltava poc perquè l’helicòpter es retirara degut a la caiguda de l’ocàs. En sols cinc hores i mitja, tres rescats en els quals va actuar conjuntament l’helicòpter amb el Grup de Rescat en Altura GERA del Consorci i el personal sanitari amb què va dotada esta aeronau.

Així, a les 14.02 h s’alertava que una persona s’hi havia lesionat al peu a un barranc de la Murta a Alzira. Ràpidament, va ser rescatat per l’helicòpter i el GERA, sent evacuat fins a l’helisuperfície d’Alzira, on els mitjans sanitaris el van traslladar a un centre hospitalari. A les 18.22 h, s’hi advertia de la necessitat d’una nova intervenció, en este cas a la Fuente de los Chuscos a Villagordo del Cabriel, on hi havia dues persones que s’hi havien desorientat. A més de l’helicòpter i el GERA, van intervenir via terrestre un coordinador forestal del Consorci i bombers forestals de la GVA-Sgise. Finalment, a les 19:36 h, l’helicòpter amb el GERA, i els bombers d’Alzira via terrestre, es van desplaçar de nou a la zona de la Murta a Alzira, on un home es trobava desorientat i esgotat entre la malea. Va ser traslladat via aèria fins a l’helisuperfície d’Alzira, i no va requerir assistència sanitària.

Una jornada intensa de rescats que hi demostra la vital importància d’esta aeronau, la primera del Consorci de València, que no ha deixat de dur a terme rellevants actuacions des de la seua posada en funcionament.