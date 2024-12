Ivace+i Innovació finança un nou escàner de ressonància magnètica d’altes prestacions i fins a 10 vegades més econòmic que els actuals

La nova tecnologia podrà aplicar-se en pacients pediàtrics i amb claustrofòbia, així com en imatges neurològiques i músculo-esquelètiques

Les capacitats del prototip es provaran amb pacients reals durant 2025 a l’Institut d’Investigació Sanitària La Fe

La Conselleria d’Innovació, Indústria, Comerç i Turisme, dirigida per Marián Cano, ha anunciat el finançament, a través d’Ivace+i Innovació, d’un nou sistema d’imatge per ressonància magnètica. Aquest dispositiu, d’altes prestacions i baix cost, permetrà ampliar l’ús d’aquesta tecnologia a nous pacients i àmbits, tant dins com fora del sector sanitari.

El futur escàner supera dues limitacions clau dels equips actuals: l’elevat cost d’adquisició i la lentitud en la captura d’imatges. El projecte, anomenat ‘VIEWS’, està coordinat per l’Institut de Instrumentació per a Imatge Molecular (i3M), un centre mixt del CSIC i la UPV, amb la col·laboració de l’Institut d’Investigació Sanitària La Fe (IIS La Fe) i l’Institut de Biomecànica de València (IBV).

Aquest dispositiu costarà menys de 100.000 euros, molt lluny dels 2 milions d’euros dels escàners convencionals, i oferirà imatges d’alta qualitat amb una major rapidesa. Aquesta característica el fa ideal per a col·lectius amb dificultats d’accés a l’actual tecnologia, com ara xiquets, persones amb claustrofòbia o pacients neurològics.

Proves en pacients reals a 2025

El prototip funcional ja ha estat validat en laboratori, i durant el pròxim any es traslladarà a l’IIS La Fe, on s’utilitzarà amb pacients amb lesions articulars. A més, el centre col·laborarà en la avaluació radiològica de les imatges generades.

L’IBV, per la seua banda, ha aportat la seua experiència en la construcció del prototip, garantint que compleix amb els requisits tècnics i d’ergonomia, i col·laborarà en la validació del sistema amb els usuaris.

Impacte en el sector sanitari i més enllà

A més d’ampliar les aplicacions en la medicina, aquesta tecnologia podria utilitzar-se en àmbits com el control de qualitat agroalimentari o el desenvolupament de nous materials i sensors, gràcies a la seua dràstica reducció de costos i consum energètic.

El projecte està alineat amb les estratègies de la S3 Comunitat Valenciana i amb les conclusions del CEIE en Salut, que recomana desenvolupar tecnologies menys invasives per a la prevenció i control de la cronicitat i la fragilitat.

Amb aquest avanç, la Comunitat Valenciana es posiciona com un referent en el desenvolupament d’innovació tecnològica al servei de la salut i la societat.