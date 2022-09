Joan Ribó es tornarà a presentar a les eleccions com a candidat per Compromís a l’alcaldia de València. Ho ha confirmat hui a una assemblea convocada pel partit valencianista amb l’objectiu d’establir les estratègies per a les properes eleccions.

Així, l’actual alcalde de la capital del Túria serà de nou el cap de la llista de Compromís per a les eleccions municipals 2023, després de haver estat 8 anys en el càrrec. En eixir de la reunió i donar la noticia, l’alcalde ha destacat que “ no ha sigut un mandat senzill, però queden moltes coses per fer encara”.

Durant la segona legislatura, no va deixar clar si repetiria i arribà a afirmar que dos eleccions eren suficients, però hui ha confirmat que tractarà d’estar, com a mínim, quatre anys més a l’alcaldia de València.