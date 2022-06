Les sessions s’estan realitzant en el poliesportiu municipal al llarg d’aquesta setmana

Des de dilluns passat, 27 de juny, i fins a aquest divendres, 1 de juliol, el poliesportiu municipal de Massamagrell està acollint unes jornades de portes obertes organitzades per les Escoles Esportives Municipals, l’objectiu de les quals és convidar a la ciutadania a provar les diferents disciplines esportives que ofereix l’Ajuntament.

Aquestes jornades, formen part de la planificació del curs, que vol donar per conclòs donant la possibilitat als veïns i veïnes de passar una bona estona practicant nous esports com a aeròbic, aerogym, pilates, aerocumbia, step, bodypumb o gap per a les persones adultes, i multiesport, gimnàstica rítmica, blegue infantil, funky, balle urbà o arts marcials per al públic infantil.

L’alcalde de Massamagrell i regidor d’Esports, Paco Gómez, explica que “les classes d’aquestes jornades de portes obertes no es diferencien en res de les de la resta del curs. Els monitors i les monitores són les mateixes i el nivell i mètode de funcionament és el mateix també”.

Les activitats no requereixen cap mena d’inscripció prèvia, únicament les persones interessades han d’acudir a les aules del poliesportiu municipal en l’horari en el qual s’impartisca la classe que vulguen practicar.

Les jornades de portes obertes donaran per concloses aquest diumenge 3 de juliol amb l’obertura de la piscina municipal, que també serà gratuïta durant tot aqueix dia.