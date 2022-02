Jornada Xarxa Formal a Alaquàs

L’objectiu de la Jornada de Coordinació de la Xarxa Formal de Serveis i Recursos d’Infància i Adolescència celebrada ahir al Castell d’Alaquàs i organitzada per les Regidories de Benestar Social i Educació va ser resoldre dubtes davant els nous reptes i els nous protocols establits per l’administració autonòmica per a continuar treballant de manera conjunta i interdisciplinar entre els diversos departaments.

El Castell d’Alaquàs va acollir ahir dilluns 14 de febrer la Jornada de Coordinació de la Xarxa Formal de Serveis i Recursos d’Infància i Adolescència organitzada per les Regidories de Benestar Social i Educació de l’Ajuntament d’Alaquàs.

Aquesta trobada és fruit de les reunions entre les direccions de centres i els dubtes sorgits arran dels nous protocols establits per la Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives per tal d’abordar la detecció de risc en menors d’edat així com el protocol d’absentisme escolar.

Per aquest motiu, des de l’Ajuntament d’Alaquàs es va convidar a l’equip tècnic de l’administració autonòmica a formar part de la reunió per tal d’explicar i resoldre els dubtes plantejats.

La Jornada va estar inaugurada per l’Alcalde d’Alaquàs, Toni Saura, qui va destacar que “a Alaquàs sempre hem treballat de manera coordinada entre serveis i amb una visió conjunta i sistèmica perquè entenem que és la millor manera per a donar una resposta integral a la ciutadania davant la situació complexa en què vivim”. El primer edil va destacar el treball conjunt desenvolupat pels Serveis Socials i Educació coordinats a la seua vegada amb Policia Local d’Alaquàs, Centre de Salut d’Alaquàs i Recursos d’Oci i Temps Lliure. L’acte va comptar també amb la Regidora de Benestar Social, Elena Solís i la Regidora d’Eduació, Marian Espert.

A continuació, va tindre lloc la taula redona ‘Detecció de risc en persones menors d’edat’, que va comptar com a moderadora amb la coordinadora de l’Àrea Sociocultural, Xelo Tomás, que va destacar la importància d’aquesta trobada per tal “d’aclarir els nostres dubtes davant els nous protocols marcats per la Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives i poder continuar treballant de manera coordinada i millorar el servei que oferim”.

En la taula van participar el psicòleg Carlos Arenós Agut i el tècnic Carles Barea Gimeno, ambdós del Servei de Prevenció i Foment del Bon Tracte en la Infància i Adolescència de la Conselleria. Va intervindre també María José Isasi López, de la Unitat Especialitzada d’Orientació de la Coordinadora Territorial de Demarcació de l’Horta Oest. Del Centre de Salut d’Alaquàs van intervindre la seua coordinadora d’Infermeria, Dolors Prades Palmero i la treballadora social Francisca Tebar Camacho així com personal tècnic de l’Ajuntament d’Alaquàs.

Després es va celebrar la taula redona ‘Protocol d’actuacions en situacions d’absentisme. Funcions dels centres escolars i funcions d’equip d’atenció primària de Serveis Socials Municipals’ amb la participación de Mónica Añón Roig, cap de la Secció d’Orientació Educativa de la Generalitat Valenciana, Álex del Olmo, cap de la Secció d’Igualtat, Convivència i Compensació de Desigualtats de la Generalitat Valenciana i personal tècnic de l’Ajuntament d’Alaquàs. Va estar moderada per la tècnica d’Alaquàs, Flor Hoyos

