A través de diferents activitats i un Mercat Solidari, l’objectiu d’aquesta iniciativa és treballar la solidaritat, el consum responsable, l’educació per al consumidor i la sensibilització envers el treball digne i recaptar fons per a l’ONG ‘Paz con dignidad’

L’Institut Faustí Barberà d’Alaquàs va celebrar ahir dimarts 3 de maig la setena edició de les Jornades d’Acció Solidària, una iniciativa del Departament d’Economia amb l’alumnat de primer de batxillerat i quart d’ESO d’Economia i Iniciativa Emprenedora i Empresarial en què ha participat tot l’alumnat del centre.

L’Alcalde d’Alaquàs, Toni Saura, la Regidora d’Educació, Marian Espert, la Regidora de Comerç, Sandra Conde i la Regidora de Benestar Social i Participació Ciutadana, Elena Solís van assistir a la inauguració en què van estar presents la coordinadora del projecte, Mónica Soriano, l’equip del professorat i l’alumnat del centre.

L’objectiu d’aquesta iniciativa és treballar entre l’alumnat els continguts i actituds transversals de solidaritat i consum responsable, educació per al consumidor i la sensibilització envers el treball digne. Es treballen també diversos aspectes relacionats amb les habilitats socials i es col·labora amb l’ONG ‘ Paz con dignidad’ que treballa per la lluita dels drets de les dones a les maquiles del sector textil en El Salvador.

Per a posar en marxa aquesta iniciativa, l’alumnat s’ha constituït en la cooperativa ‘Joventut Solidària’, una empresa d’economia social i solidària sense ànim de lucre amb el qual treballar els valors de cooperació i la participació de l’alumnat. Cal destacar el treball de la directora i el director d’aquesta empresa, Isaura Roca i Izán Valiente, per la seua implicació i que han format part de l’equip directiu junt amb la coordinació de la resta d’activitats.

Al llarg de la jornada es van realitzar activitats de sensibilització envers els drets humans i en particular el treball digne amb salut i l’estabilitat al sector textil; es van realitzar també activitats de sensibilització sobre el nostre model de consum i el seu impacte en la vida de les persones i el nostre planeta i es va organitzar el joc de sensibilització ‘Tira del fil: què hi ha darrer de la nostra roba’. Les activitats es van completar amb exposicions i un Mercat Solidari per a recaptar fons per a l’ONG elegida.

