José Cabanes serà el president de la Mancomunitat de l’Horta Sud fins al final de la legislatura

La fins ara presidenta Eva Sanz ocuparà el lloc de Cabanes en la vicepresidència primera de l’entitat comarcal.

L’alcalde de Sedaví i actual vicepresident de la Mancomunitat de l’Horta Sud José Cabanes serà el president de l’entitat comarcal fins al final de la legislatura. L’actual presidenta Eva Sanz ocuparà el lloc de Cabanes en la vicepresidència primera. Les noves atribucions de Sanz en el seu partit i el treball conjunt de tots dos al capdavant de la institució intermunicipal han facilitat el canvi.



Eva Sanz i José Cabanes intercanvien d’aquesta manera els seus llocs en la Mancomunitat de l’Horta Sud superat l’equador de la legislatura resultat del de les noves atribucions en el seu partit de l’alcaldessa de Benetússer i de la bona sintonia entre tots dos dirigents. “Ja parlem al principi de legislatura de poder fer aquest intercanvi per a tindre els dos l’oportunitat de viure una experiència tan enriquidora com la de presidir la Mancomunitat, una entitat que ens és de tanta utilitat als ajuntaments i ara amb les meues noves atribucions dins del meu partit crec que és el moment”, explica Eva Sanz.



Per part seua, Cabanes assumeix el repte de la presidència de la Mancomunitat amb “responsabilitat i amb les ganes de donar un últim empenyiment a la gran labor realitzada”. “Des del meu lloc de vicepresident he pogut participar activament en tots els projectes que s’han posat en marxa durant aquest temps. El projecte contínua i la línia de treball serà la mateixa. Estic molt il·lusionat de poder treballar per a fer cada dia més gran la nostra comarca”, explica Cabanes.



Diàleg, Europa i Igualtat, els pilars de la gestió de Sanz

Durant els una mica més de dos anys en què Eva Sanz ha presidit la Mancomunitat de l’Horta Sud el diàleg, Europa i la Igualtat han sigut els pilars de la seua gestió. En els pitjors moments de la crisi sanitària, la Mancomunitat va ser el punt de trobada dels alcaldes i alcaldesses de la comarca que en el la “Mesa de Diàleg Units per l’Horta Sud” posaven en comú les seues problemàtiques que, en la majoria dels casos, eren compartides per molts municipis. En el moment en el qual l’accés a les màscares era molt dificultós, la Mancomunitat va poder centralitzar la compra de 300.000 màscares que van ser repartides entre els municipis de la comarca.



Durant el seu mandat es va crear també l’oficina de projectes europeus de la Mancomunitat que, a més de servir de suport als municipis en els seus propis projectes, està duent a terme iniciatives tan importants com l’elaboració d’una estratègia de mobilitat sostenible per a la comarca i pla estratègic de turisme per a l’Horta Sud.



El reforç de la Unitat d’Igualtat de la Mancomunitat ha sigut el tercer dels pilars de la gestió de l’entitat en aquests últims dos anys amb l’aprovació del primer pla d’Igualtat per a la Mancomunitat o la celebració de trobades com les “Jornades per una Horta Sud lliure d’explotació sexual i tracta” que es van celebrar el mes de setembre passat.



La negociació amb els sindicats i l’acord final per a la implementació en la Mancomunitat de l’Horta Sud de la primera Relació de Llocs de treball de la seua història o el suport per unanimitat de totes les forces polítiques amb representació en l’entre intermunicipal dels tres últims pressupostos han sigut uns altres dels assoliments de la gestió de Sanz



Cabanes serà l’onzé president de la Mancomunitat

José Cabanes es convertirà en l’onzé president de la Mancomunitat de l’Horta Sud. Des que Antonio Asunción fora elegit en 1982 primer president de l’entitat comarcal s’han succeït 10 persones en el càrrec de màxima responsabilitat, 4 dones i 6 homes.



Cabanes va ser nomenat alcalde de Sedaví en 2019 després de guanyar les eleccions amb el PSPV-PSOE celebrades al maig d’aqueix any. En la legislatura anterior ja va ser primer edil d’aquest municipi durant el primer any de legislatura. Des de novembre de 2019 ha sigut vicepresident primer de la Mancomunitat de l’Horta Sud.

Més informació de noticies al nostre Periòdic Valencià