Adrián II i Javier van quedar vencedors en la final de joves promeses

Els aficionats al món de la pilota valenciana van gaudir ahir de la final del Trofeu Tio Pena de Massamagrell, un dels més emblemàtics de l’estiu en la pilota d’elit en la modalitat d’escala i corda.

El trinquet Tio Pena de Massamagrell va ser el que va acollir aquesta cita en la qual es va poder comprovar una vegada més el bon ambient que s’ha respirat durant totes les partides d’aquesta trenta-dosena edició.

Després d’una partida emocionant, la parella formada per José Salvador i Tomás es van imposar 60-45 a Marc i Javi, els qui també van lluitar a fons pel trofeu. En aquesta ocasió els feridores van ser Muedra II per als rojos i Aragó per als blaus.

“La meua enhorabona als guanyadors i gràcies als grans pilotaris que han volgut participar enguany en un dels tornejos més prestigiosos de la pilota valenciana, i al seu torn més pròxims amb l’afició. Com era d’esperar, el bon acolliment que ha tingut ens ha fet gaudir plenament de cada partida disputada”, assenyala l’alcalde de Massamagrell i regidor d’Esports, Paco Gómez.

Prèviament a aquesta partida, els juvenils van disputar la final de joves promeses, en la qual Adrián II i Javier van véncer a Alejandro i Guillem.

En el descans entre partides, les persones assistents van poder gaudir d’un tradicional berenar d’orxata i fartones. I en finalitzar les partides, l’alcalde de Massamagrell i regidor d’Esports, Paco Gómez, al costat de la regidora de Cultura, Araceli Munera, van fer lliurament dels trofeus als campions i subcampions.