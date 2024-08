Julián Sáez es converteix en el nou alcalde de Sueca després de la moció de censura contra Dimas Vázquez

Sáez anuncia que la política econòmica serà la seva prioritat en els propers tres anys

Julián Sáez és el nou alcalde de Sueca després que la moció de censura presentada per SxD, Compromís i l’exportaveu del PP, Carolina Torres, haja tirat endavant. Amb aquesta decisió, es posa fi al mandat del socialista Dimas Vázquez, qui ha estat dirigint l’ajuntament els últims cinc anys.

L’expectació ha estat alta, però sense sorpreses. Una hora abans de l’inici del ple, desenes de persones s’han reunit davant de la casa consistorial. Per evitar aglomeracions dins del saló de plens, la policia ha establit controls d’accés, permetent que només cinquanta persones alienes a la corporació municipal pogueren accedir a l’hemicicle.

Una vegada finalitzat el ple extraordinari, el nou alcalde, Julian Sáez, s’ha dirigit als mitjans de comunicació i ha fet énfasi en que la política econòmica serà la seua prioritat durant els pròxims tres anys.

Tall de veu: Julian Sáez. Alcalde de Sueca

El vot de Carolina Torres, exportaveu municipal del PP i expulsada del grup popular pels seus dos companys de files, ha sigut decisiu per a que la Moció al líder socialista tirara endavant. Per a ella, una decisió ineludible i mirant pel futur de la ciutat de Sueca tot i haver sofrit pressions per diversos fronts.

Tall de veu: Carolina Torres. Exportaveu del Partit Popular de Sueca

Tot i que la exportaveu del PP no formarà part del nou govern, si tindrà competencies i mantindrà el seu suport a Sáez.

Tall de veu: Julian Sáez. Alcalde de Sueca

Tall de veu: Carolina Torres. Exportaveu del Partit Popular de Sueca

Carolina Torres ha sigut expulsada del Partit Popular local pels seus dos companys de files però confia en poder salvar les diferències.

Tall de veu: Carolina Torres. Exportaveu del Partit Popular de Sueca

Tant el ja ex alcalde, Dimas Váquez, com el seu equip de govern destituit han abandonat el ple sense oferir cap declaració.

Per donar suport al nou alcalde, s’ha mobilitzat la plataforma municipalista liderada per Ens Uneix, amb la vicepresidenta de la Diputació, Natàlia Enguix, al capdavant. L’alcalde de Cullera, Jordi Mayor, i l’alcaldessa de Llaurí, Ana González, han donat suport a Vázquez. D’altra banda, Joan Baldoví ha liderat l’expedició de Compromís, mentre que el Partit Popular ha desplaçat a Sueca l’alcaldessa de Carlet i diputada Laura Sáez, així com l’alcalde de Xeraco i també diputat, Avelino Mascarell.