La intervenció ha comptat amb un pressupost de 81.600 euros, i s’ha realitzat després de consolidar la seua estructura i efectuar un estudi arqueològic i documental

La barraca de Cotofio, de la Torre, acollirà i facilitarà l’activitat de diverses entitats i associacions del poble després de la seua posada en marxa, una vegada han conclòs els treballs de rehabilitació i adequació. Les regidores de Pobles de València, Lucía Beamud, i de Gestió de Recursos, Lluïsa Notario, han visitat la fi de les obres de l’immoble, també conegut com la barraca de l’Oncle Tonet, un dels pocs edificis que queden a la ciutat de les seues característiques. La intervenció ha comptat amb un pressupost de més de 81.000 euros, i s’ha realitzat després d’una primera intervenció per a consolidar l’estructura i la façana de l’edifici, i després d’un estudi arqueològic i documental, atés que es tracta d’un edifici protegit, per a determinar l’origen i evolució arqueològica de l’immoble.



La inversió en la recuperació de la barraca de Cotofio, situada al carrer del Castell de Corbera, ha ascendit a 81.629,03 euros. Es tracta d’un edifici una sola planta i de distribució senzilla, sobre el qual s’han efectuat obres de millora que han permés recuperar la fusteria original de l’edifici. A més, s’ha dotat a la barraca d’un lavabo accessible, s’ha instal·lat subministrament d’aigua, i s’ha creat una gran sala de reunions que, a través d’un barandat mòbil, permetrà compartimentar l’espai. La regidora de Gestió de Recursos, Lluïsa Notario, ha explicat que la parcel·la sobre la qual se situa la barraca s’ha urbanitzat mantenint l’arbratge existent i els elements constructius. D’esta manera, s’ha creat un espai enjardinat, i s’ha habilitat una pèrgola i un espai obert i social en relació amb l’entorn.

Per la seua banda, la regidora de Pobles de València, Lucía Beamud, ha lamentat “el gran desastre que va deixar el PP amb Sociópolis, les deficiències del qual encara estem solucionant hui dia, i posant-ne solucions per la falta de planificació de l’anterior govern”. Beamud ha afegit que “des de la Regidoria de Pobles de València teníem molt clar que cal conservar este patrimoni i, a més, donar-li ús; i en este cas, per als veïns i veïnes de la població, potenciar la participació i impulsar la creació de sinergies entre les associacions ciutadanes”.

Notario ha afegit que “des del govern de Joan Ribó tenim un compromís ferm amb la protecció del patrimoni arquitectònic de la nostra ciutat, que es demostra d’una forma molt clara veient les inversions i els resultats que, per exemple, hem aconseguit amb el Pla d’Intervenció en Edificis Municipals de Valor Patrimonial i Social posat en marxa al juny de 2015, que ja arriba als 4,5 milions d’euros i que ens ha servit per a frenar la deterioració que estaven patint molts edificis relacionats amb la història de l’horta o del passat industrial de la ciutat, com per exemple l’Alqueria dels Moros (Benicalap) i el xalet d’Aben Al-Abbar (Camins al Grau) o les intervencions per a recuperar elements patrimonials com els xalets del Doctor Bartual (Quatre Carreres) i Sancho (Poblats Marítims), la Ceramo (Benicalap) i les alqueries d’Olba (la Saïdia) i Falcó (Torrefiel) posant-los al servici de la ciutadania i del teixit veïnal en molts casos, com la barraca de Cotofio, que suposarà un edifici de dinamització important per al barri”.

Una barraca amb un valor simbòlic

L’objectiu de la rehabilitació de la Barraca de Cotofio és, en paraules de Lucía Beamud, posar-la a disposició per al seu ús per part de diferents associacions de la Torre, en resposta “a una demanda històrica d’estes entitats”. Tal com ha assenyalat la regidora, “esta intervenció era més que necessària per a preservar l’única barraca que queda al poble, d’un conjunt bastant gran d’esta mena d’edificacions i d’alqueries que va existir ací, i que les polítiques depredadores del territori que durant molts anys va dur a terme el PP van acabar per destrossar i fer desaparéixer. Esta barraca té un gran valor simbòlic per a la Torre i per a tota la ciutat de València”, ha afegit; i ha conclòs afirmant que “amb esta actuació preservem la nostra història i patrimoni”.

Les obres realitzades corresponen a les actuacions impulsades en els últims anys per l’Ajuntament a través de la Regidoria de Pobles de València, per a la millora i adequació de les infraestructures d’estes poblacions dirigides a millorar l’atenció a la ciutadania, així com a incrementar i millorar els servicis. Així, la barraca del Tio Tonet o de Cotofio se suma a altres edificis que l’Ajuntament ha anat recuperant i restaurant, com les antigues escoles del Palmar, l’antiga cooperativa agrícola de San José de Benifaraig, les alcaldies de Massarrojos i Cases de Bàrcena, o la Trilladora del Tocaio, en El Palmar.

“La Torre és el tercer poble més gran de València i, fins ara, només comptava amb l’edifici de l’Alcaldia com a espai públic. Esta barraca ampliarà els espais d’ús ciutadà, en un poble que estava mancat de llocs que pogueren albergar diferents activitats veïnals”, ha conclòs