La Biblioteca Infantil es vist de Nadal durant els primers dies del mes de desembre

Arriba l’últim mes de l’any, desembre, el més especial en el qual la màgia i la il·lusió, a parts iguals, inunda cada racó del planeta.

Els elfos, les llums, els follets, les especials visites de Papà Noel i dels Reis…tot té cabuda en un mes màgic que les Biblioteques Municipals de Burjassot celebraran amb noves activitats d’animació lectora.

Però, aquest mes, volen estar a l’altura de les dates tan importants que se celebraran i, per aquest motiu, decoraran la Biblioteca Infantil amb elements típicament nadalencs gràcies a l’ajuda de les seues xicotetes i xicotets usuaris.

Fins al divendres 20 de desembre, dia en què està previst que Papà Noel faça la seua primera vista a Burjassot, per a arreplegar les cartes de les i els xiquets, els usuaris i usuàries del citat espai municipal poden col·laborar amb l’ambientació nadalenca. Hi haurà adorns, dibuixos nadalencs per a acolorir i decorar la biblioteca… També es posarà el peculiar i especial arbre de Nadal que necessitarà ser adornat… i qualsevol idea que els i les participants se’ls ocórrega per a deixar la nostra biblioteca bonica.

A més, es col·locarà la bústia nadalenca per a arreplegar les cartes de tots els xiquets i xiquetes que escriguen per a Papà Noel i/o els Reis Mags. I durant tot el mes que la biblioteca infantil romanga oberta hi haurà dibuixos nadalencs per a acolorir.

Es pot demanar alguna cosa més? Doncs clar! El punt d’interés estarà dedicat als contes de Nadal així que…no hi ha excusa per a no passar-se per la Biblioteca Infantil durant aquest mes de desembre.