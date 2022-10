L’objectiu és convertir la Biblioteca “Joanot Martorell” en un referent de la literatura especialitzada en ciència-ficció i promoure la lectura d’este gènere literari

La Biblioteca Municipal de Marxalenes “Joanot Martorell” es convertirà “en un referent de literatura de ciència-ficció”. Ho ha anunciat hui la regidora d’Acció Cultural, Maite Ibáñez, en signar este matí un conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de València i l’Associació Cultural Club Social Otium “amb l’objectiu de crear i desenvolupar-hi un centre d’interés amb fons especialitzat en este gènere literari, a partir de donacions, i adquisicions d’autors i editorials que els col·laboradors de Fundació Asimov seleccionen i preparen.

Referent de la literatura de ciència-ficció.

La regidora d’Acció ha explicat que la voluntat municipal és donar a conéixer al gran públic este gènere literari i convertir a esta en un referent que servisca de model i estímul per a altres biblioteques públiques”.

L’Associació Cultural Club Social Otium és impulsora del projecte Fundació Asimov, “per a promoure el gènere de la ciència-ficció en tots els seus vessants, com a recurs d’oci intel·ligent amb un gran potencial lúdic i didàctic”. L’entitat, en el marc d’este projecte, que està inspirat en la figura de l’escriptor i divulgador Isaac Asimov (un dels referents de la ciència-ficció), ha oferit una cessió de 200 títols d’este gènere, que s’afegirà al fons actualment existent a la Biblioteca “Joanot Martorell”.

La regidora d’Acció Cultural, Maite Ibáñez, ha manifestat el seu interés per sumar esta biblioteca a la iniciativa “Operació: Asimov – Ciència-ficció a les biblioteques públiques”, amb l’objectiu de “acostar a la ciutadania este gènere literari i promoure la seua lectura, convertint així a esta biblioteca en un referent de ciència-ficció de la ciutat”. “Volem continuar alimentant i enriquint este fons bibliogràfic, que pretén ser una representació de qualitat dels diversos corrents pels quals discorre este gènere tant en l’actualitat com al llarg del temps, i per a això res millor que sumar esforços amb esta associació”.

Per part seua, el president i representant de l’Associació Cultural Club Social Otium, Ángel Fernández Bueno, ha valorat que a través d’este acord “acostem a la ciutadania este gènere literari que forma part ja de la història del pensament humà i constitueix una de les pedres angulars de la cultura popular del nostre temps”.

“Tenint en compte la pretensió divulgativa d’esta iniciativa orientada al gran públic, el fons bibliogràfic pretén ser, abans de res, representatiu, de manera que el lector que vulga acostar-se i introduir-se en el gènere puga trobar no sols les obres i autors que es poden considerar clàssics indiscutibles sinó una mostra prou àmplia i representativa de títols i autors al llarg de la història del gènere fins a les actuals tendències”, ha afegit.

A més, la biblioteca i l’associació organitzaran conjuntament activitats que posen en valor este fons, divulgant aspectes relacionats amb la ciència-ficció, com a xarrades, conferències o tallers.

Este projecte s’ha desenvolupat ja “amb gran èxit” a la Biblioteca Montserrat Abelló de Barcelona, així com a la Casa Encesa de Madrid.