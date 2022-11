La Biennal de Mislata premia a sis artistes que ja preparen les seues intervencions en l’espai públic

Juan Antonio Cerezuela, Monica Mura, Joaquín Artime, Els Cutés, Amaya Suberviola i Javier R. Pérez-Curiel han sigut els artistes seleccionats pel jurat per a aquesta edició de Premis d’Art Públic de la Biennal de Mislata Miquel Navarro. Durant les pròximes setmanes els artistes hauran de produir les seues obres, l’itinerari de les quals s’inaugurarà el 18 de novembre

Carlos F. Bielsa: “Continuarem donant suport a l’art contemporani, perquè és un emblema d’inclusió i de llibertat. L’experiència de la Biennal de Mislata Miquel Navarro ens està demostrant que és molt positiu el diàleg entre artistes i el nostre paisatge urbà, i sobretot amb la participació veïnal, que sens dubte és l’ànima de Mislata”

Després de la sessió de valoració el mes d’octubre passat, el jurat encapçalat per la comissària de la convocatòria, Alba Braza, va donar a conéixer els noms dels artistes premiats en aquesta edició d’art públic. Només queda per conéixer el premi d’adquisició, la deliberació de la qual es produirà el mateix dia de la inauguració. Així, l’obra guanyadora passarà a convertir-se en una altra peça de la col·lecció d’art contemporani municipal de Mislata.

Aquesta edició de premis d’art públic cerca el diàleg en l’entorn urbà i requeria obres i instal·lacions que parlen de la disjuntiva entre el públic i l’íntim, o el privat, generant una relació entre els carrers i la gent; vertebrant així el passat i el present de la ciutat.



Per a la comissària de l’edició, “la convocatòria ha donat com a resultat diversitat d’enfocaments sobre la relació entre espai públic i espai privat”, que mostraran als carrers les obres seleccionades. “Aquestes abasten des d’objectes quotidians modificats de l’espai públic, en ús i en desús, fins a instal·lacions que posen en el focus d’atenció a les dones de Mislata, al col·lectiu LGTBIQ+, o a refugiats acollits pel CAR”.

La regidora de Cultura, Pepi Luján, per part seua, ha assenyalat que la Biennal de Mislata Miquel Navarro “s’ha consolidat en aquesta quarta edició d’art públic, amb 94 propostes presentades, i la gran majoria d’un alt nivell i reflexions molt interessants sobre la ciutat, de la ciutadania dels espais urbans i de com els compartim o observem”. I ha destacat l’augment de premis i honoraris respecte a l’anterior edició de 2020.

Quan s’instal·len les obres, el 18 de novembre, es farà un recorregut inaugural amb els i les artistes perquè expliquen al públic assistent les seues intervencions i les seues produccions artístiques per a la ciutat de Mislata. Durant les últimes setmanes d’any, la Biennal es continuarà activant amb visites guiades per a grups, i activitats relacionades amb la convocatòria promogudes per la regidoria de Cultura.