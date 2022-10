S’acosta el dia de Tots Sants, i els floristes s’afanyen per tal de dur als clients el millor gènere per a elaborar el record als que ja no estan

En estos dies comença la campanya de flor artificial, per als que volen garantir que lluïsca tot l’any amb flors d’un exquisit material que reprodueix fidelment la realitat

En un parell de dies les flors naturals seran les protagonistes



La combinació del que és tradicional i el modern es dona cita cada any a gust del client

El que millor podem fer és tindre previsió a l’hora de fer la reserva per tal de garantir-nos un bon servei