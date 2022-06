El primer acte va ser la coronació de les Reines i Dames 2022-2024

La Casa d’Andalusia de l’Horta Nord de Massamagrell està celebrant la seua setmana cultural des de dissabte passat 25 de juny, dia en què es va celebrar el primer dels actes programats, la coronació de les Reines i Dames 2022-2024.

En aquesta cerimònia, Alba Belles i Inma Saez van cedir el càrrec de Reina Infantil i Reina Major a Nahia Boluda Garzón i Ana María Sánchez Moreno, que aniran acompanyades per les Dames Infantils Nerea García Campos i Irene Molero Coronado, i Aurora Moya Sepúlveda i Miriam Rodríguez Ruiz com a Dames Majors. També en aquest acte es va presentar al nou president de l’associació, Mario Molero.

Paco Gómez, alcalde de Massamagrell, va intervindre en l’acte felicitant tant el nou president com a les noves reines i dames, i va destacar “el treball que desenvolupa aquesta associació per a difondre, posar valor la cultura andalusa, i acostar les arrels d’aquesta regió a la gent andalusa que resideix a Massamagrell”.

Després de la coronació, la setmana cultural reprendrà les seues activitats aquesta mateixa vesprada amb la celebració del Dia del Xiquet, en el qual s’oferirà als socis i sòcies més xicotets i xicotetes berenar amb animació, tallers, jocs i una màster class de karate.

Demà dimecres i el dijous, a partir de les 18.30 hores, el local de l’associació acollirà diferents jocs de taula. I el divendres hi haurà sopar de sobaquillo, que en finalitzar serà amenitzada per l’actuació de grup.

El dissabte 2 de juliol a partir de les 20.30 hores, hi haurà sopar per als socis i sòcies, seguida dels seus quadres de ball. I a continuació també hi haurà una actuació de grup.

Les activitats finalitzaran aquest diumenge 3 de juliol amb la tradicional Festa de l’Aigua, en la qual també hi haurà menjada per a les persones sòcies i l’actuació de Romerito per a acabar.

La majoria de les activitats són internes i estan dirigides a les persones que pertanyen a la Casa d’Andalusia de l’Horta Nord de Massamagrell. No obstant això, les actuacions de grup estaran obertes per a tota la ciutadania que vulga gaudir-les.