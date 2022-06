En el marc del vint-i-cinc aniversari de la inauguració de la Casa Museu

Tal i com ha explicat la regidora de Patrimoni i Recursos Culturals, Glòria Tello, durant quatre diumenges successius els i les visitants podran passar per la Casa Museu a recollir, de manera gratuïta, l’exemplar corresponent d’una selecció dels seus Contes Valencians, reeditada per a l’ocasió.

“Amb això es pretén emular eixa obstinació de divulgació cultural de la qual l’escriptor va ser un banderer, al mateix temps que els lectors i les lectores, després de contemplar la nova exposició temporal “El paraíso de las mujeres il·lustrat”, puguen gaudir d’alguns dels seus relats més genuïns en el marc incomparable de la platja de la Malva-rosa, enfront eixa terrassa-balconada des de la qual Vicente Blasco Ibáñez mirava al Mediterrani amb el somni de conquistar el món amb la seua ploma”, ha dit Glòria Tello.

La vesprada del 18 de juny de 1997 va ser inaugurada la Casa Museu Blasco Ibáñez. L’antic xalet del famós novel·lista, després de passar a propietat municipal, es va derrocar pel seu estat ruïnós i, en el seu lloc, es va alçar un edifici destinat a albergar i exhibir els fons conservats de Vicente Blasco Ibáñez.

En complir-se el vint-i-cinc aniversari de la inauguració de la Casa Museu, atés el mateix propòsit inicial de difondre el llegat i la memòria de l’escriptor, des de la Regidoria de Patrimoni i Recursos Culturals, es llança la campanya «Este estiu, a la platja amb Blasco» que consistirà en la nova exposició i el regal del llibre.