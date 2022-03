El Dia d’Andalusia, la Nit d’albaes, la Lliga Roller Freestyle o la I Open de Solo Danse de patinatge són unes altres de les activitats per a aquest cap de setmana

Ja es respira ambient faller a Quart de Poblet. Són les primeres falles sense restriccions en dos anys i el món faller les està vivint amb molta il·lusió ja que només caldrà portar les màscares en interiors i espais a l’aire lliure on es produïsquen aglomeracions. Els actes comencen aquest dissabte, en el qual els quarteros i quarteras podran gaudir de nou de la tradicional Cavalcada del Ninot en la qual la que els xiquets i les xiquetes són, com sempre, els grans protagonistes. La cavalcada començarà a partir de les cinc de la vesprada al carrer Ramón y Cajal i portarà la música, el color i l’enginy fins a l’avinguda de San Onofre.

Per part seua, el Barri del Crist celebrarà el dissabte a les dotze de la nit hores la “Nit d’albaes”. Aquesta és una de les cites més emocionants i inoblidables per als màxims representants de la festa.

La celebració del Dia d’Andalusia es viu en gran a Quart de Poblet. El Centre Cultural Andalús ha preparat un espectacle en el Auditori Vaig moldre de Vila el dissabte a les set de la vesprada. El Quadre Flamenc Sabor Andalús i el Cor Rociero Verge de la Vall seran els encarregats d’acostar la cultura andalusa al públic assistent.

La naturalesa i l’esport mai falten en la localitat. El dissabte a partir de les deu i mitja del matí, l’àrea de Medi ambient de l’Ajuntament, en col·laboració amb l’Associació Limne han preparat una sessió de ioga al Parc Natural del Túria.

Quant a l’esport, la Federació de patinatge de la Comunitat València ha triat les pistes de Skate de Quart de Poblet per a celebrar la lliga Roller Freestyle, on grans personalitats del món del freestyle, tant populars com de competició, es donaran cita el dissabte a partir de les quatre de la vesprada per a participar en aquesta prova corresponent al circuit autonòmic.

I, per primera vegada en la història, el Club de Patinatge d’ha organitzat “I Open de Solo Danse Quart de Poblet”, que se celebrarà en el Pavelló del col·legi Villar Palasí el dissabte de nou del matí a nou de la nit. És un esdeveniment federatiu de caràcter autonòmic, en el qual s’espera una alta participació de patinadors i patinadores que competiran en modalitat individual.

El diumenge toca cinema per a tota la família amb la pel·lícula Mamà o Papà. Víctor i Flora són un matrimoni que en el moment de prendre la decisió de separar-se els sorgeix una gran oportunitat laboral i començaren una absurda competició per no aconseguir la custòdia dels seus tres fills.

Els més majors del municipi tenen una cita que no es poden perdre, el ball a San Onofre, el dissabte i el diumenge de sis a nou de la vesprada.

Recordem que, amb motiu de la celebració del Dia de la Dona, la Biblioteca Pública Municipal Enric Valor ha preparat un Punt de lectura d’interés amb una selecció de documents sobre feminisme, dones i igualtat.

Més informació de noticies al nostre Periòdic Valencià