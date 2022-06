La ciutadania de Godella recull més de 35 kg de basuralesa per l’Horta

Godella sense Basuralesa” on es van recollir més de 35 quilos de basuralesa en l’Horta.

Esta jornada s’emmarca dins de 1m2, un concepte que acompanya a l’ONG Libera i que es presenta com a motor de col·laboració ciutadana per a netejar la naturalesa. Reflecteix que, amb la suma de l’esforç de tots, es pot aconseguir molts metres quadrats nets i produir un gran impacte en el nostre entorn.

Teresa Bueso, alcaldessa del municipi, junt a altres voluntaris i regidors de l’equip de govern van participar en esta activitat que va transcórrer durant el matí del dissabte i que va permetre netejar un bé tan important com l’Horta godellenca.

Des de l’Ajuntament de Godella es fa una crida a mantindre neta l’horta perquè la ciutadania puga gaudir d’una zona única que resulta d’una importància crucial per al futur de la localitat, que aposta per les pràctiques sostenibles i vinculades al cultiu de productes de proximitat, sostenibles i de quilòmetre zero.