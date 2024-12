La Ciutat de les Arts i les Ciències ofereix la pel·lícula ‘La Llum de Nadal’ en el Hemisfèric

Fins al 10 de desembre es pot participar en el concurs de dibuix ‘Nadal en la Ciutat de les Arts i les Ciències’

El mercat de Nadal s’obrirà al públic el divendres 13 de desembre en el Passeig d’Arcbotants del Umbracle

La Ciutat de les Arts i les Ciències ha estrenat la pel·lícula animada ‘La llum de Nadal’, un especial nadalenc en stop-motion, que combina elements clàssics de la tradició amb la màgia de Nadal. La pel·lícula forma part de la programació especial nadalenca que ha preparat la Ciutat de les Arts i les Ciències i estarà en la cartellera del Hemisfèric fins al 6 de gener de 2025.

Dirigida per Nathan Smith i Christopher Robin Miller, ‘La llum de Nadal’ conta la història de dos xiquets, Katie i Makean, que es perden en el bosc durant una tempesta de neu just abans de Nadal i són rescatats pel seu amic, The Candleman, un vell savi que imparteix saviesa, xocolate calent i històries.

Aquesta producció és una pel·lícula d’animació gravada amb la tècnica de stop-motion, en la qual es va fotografiant i manipulant físicament els objectes en cada fotograma. En reproduir els fotogrames seguits, la tècnica crea l’efecte que l’objecte s’està movent. Després de finalitzar la projecció, s’explica al públic com està realitzada la pel·lícula amb aquesta tècnica.

Concurs ‘Nadal en la Ciutat de les Arts i les Ciències’

Fins al pròxim 10 de desembre encara es pot participar en el concurs concurse de dibuix ‘Nadal en la Ciutat de les Arts i les Ciències’ dirigit a estudiants de Primària de la Comunitat Valenciana. Entre els nou guanyadors se seleccionarà la postal de felicitació nadalenca de la Ciutat de les Arts i les Ciències.

Els dibuixos han de realitzar-se en un foli o cartolina grandària A4 i es podrà utilitzar qualsevol material que no presente relleu, així com evitar productes sintètics o que tinga plàstics com, per exemple, aerosols i dissolvents que no siguen de base d’aigua, purpurina, etc. Fins al 10 de desembre a les 14 hores es podran remetre a l’Àrea de Màrqueting i Publicitat en la següent adreça postal: Museu dels Ciències. Av. del Professor López Piñero (Historiador de la Medicina), núm. 7. 46013-València.

Seran seleccionats tres dibuixos per cada dos cursos: 1r i 2n; 3r i 4t; 5é i 6é de Primària. Cadascun dels premiats guanyarà entrades del Oceanogràfic, del Museu dels Ciències i del Hemisfèric. La decisió del jurat es farà públic el 13 de desembre en la web i en les xarxes socials de la Ciutat de les Arts i les Ciències.

Mercat de Nadal a partir del 13 de desembre

El Passeig d’Arcbotants del Umbracle acollirà una any més el tradicional mercat de Nadal del 13 de desembre al 6 de gener amb llocs d’artesania típica en aquestes dates, activitats i tallers infantils, juntament amb una àmplia oferta gastronòmica.

En el mercat de Nadal se celebraran diferents activitats com a demostracions d’oficis nadalencs (com l’elaboració de figures nadalenques de cristall i ceràmica), a més de tallers infantils de pintura nadalenca, veles i sabons, entre altres propostes. També estarà instal·lat uns cavallets. Tota la programació i horaris es pot consultar en aquesta web.

Rincón solidari

La Ciutat de les Arts i les Ciències ofereix un any més dues casetes per al ‘Racó solidari’ en el mercat de Nadal per a les Organitzacions No Governamentals (ONG) i associacions que estiguen interessades. El ‘Racó solidari’ és un espai habilitat perquè poden presentar els seus projectes solidaris i donar informació sobre la seua labor social. Per a reservar aquest espai, poden contactar a través del correu electrònic reservas@cac.es o en el telèfon 96 197 46 86.