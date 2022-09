La Ciutat de les Arts i les Ciències registra una xifra de venda d’entrades rècord a l’estiu

Durant els mesos de juny, juliol i agost s’han venut 1.063.467 entrades al Hemisfèric, Museu dels Ciències i Oceanogràfic que juntament amb els visitants a Caixaforum València suposen un total d’1.355.679 persones

Des de gener de 2022 s’ha aconseguit la xifra de 2.575.000 persones en la venda d’entrades, activitats culturals exteriors, visitants a Caixaforum i Palau de les Arts.

La Ciutat de les Arts i les Ciències ha registrat durant els mesos de juny, juliol i agost una xifra rècord amb un total d’1.063.467 entrades venudes en el Hemisfèric (132.089), el Museu dels Ciències (303.502) i el Oceanogràfic (627.876). El mes d’agost ha sigut especialment positiu amb números mai aconseguits en el Museu i el Oceanogràfic.

Segons el director general de la Ciutat de les Arts i les Ciències, Antonio Torres, “la temporada d’estiu ha sigut excel·lent ja que hem superat les xifres de 2019 que va ser el millor any en la història de la Ciutat de les Arts i les Ciències quant a venda d’entrades”. A més, si se sumen els visitants al recentment inaugurat Caixaforum València la xifra global ascendeix a 1.355.679.

En aquest sentit, Torres ha destacat l’aposta de la Generalitat perquè Caixaforum sume un nou i potent atractiu a la Ciutat de les Arts i les Ciències des d’aquest estiu de 2022: “aquesta nova oferta incrementa el nombre total de visitants i contribueix en la consolidació de la Ciutat de les Arts i les Ciències com un dels pols més atractius no sols a nivell turístic sinó també econòmic i un referent a nivell nacional i internacional”.

Així mateix, des del passat 1 de gener s’han venut un total d’1.982.291 entrades “el que suposa estar molt a prop, a un 6%, d’aconseguir les xifres que es van registrar en 2019”, segons ha explicat Torres. A més d’aquestes entrades venudes, els visitants a Caixaforum en els seus primers mesos (292.212); els festivals de música en el llac del Museu, les activitats exteriors com els concerts de Berklee o el cicle ‘Els Bandes a la Ciutat’, la Exposició del Ninot i el Palau de les Arts han atret a 2.575.000 persones en els huit primers mesos de 2022.

Inigualable oferta d’estiu

En el Museu dels Ciències es pot gaudir de la nova exposició interactiva ‘Viral’, els tallers de ‘La Ciència a Escena’ i el Teatre de la Ciència, el programa de concerts a l’aire lliure amb ‘Els Bandes a la Ciutat’, a més de la mostra de lliure accés ‘Igor Mitoraj’ en els exteriors.

L’estrena de la pel·lícula ‘Flying Mosters’ en el Hemisfèric és també una altra de les novetats. La projecció narra la història dels pterosaurios, les misterioses criatures que solcaven els aires quan els dinosaures caminaven sobre la terra. El científic divulgador naturalista Sir David Attenborough intenta respondre als interrogants en aquesta pel·lícula que uneix història, investigació i ciència. El passat 28 de juliol, el Hemisfèric va rebre al seu visitant 10 milions des que va obrir les seues portes a l’abril de 1998.

En ‘Les Nocturnes d’estiu’, a través de la narració del planetarista, el públic té l’oportunitat de descobrir el cel nocturn estival i conéixer les constel·lacions més representatives d’aquesta època de l’any i identificar les estreles més brillants. Se celebren tots els dijous i dissabtes a les 20.00 hores, fins al 3 de setembre, i estan recomanades per a majors de 8 anys.

També en el Oceanogràfic, a més de la seua àmplia oferta expositiva i de conociminto de centenars d’espècies animals, el públic gaudeix de la nova pel·lícula ‘Tentacles’ en quatre dimensions, que s’uneix a la cartellera actual de ‘Sharks. Un documental de la BBC’ i ‘20.000 llegües de viatge submarí’, a més de noves experiències i activitats nocturnes.

Per part seua, la programació de Caixaforum transporta als visitants des de les primeres civilitzacions fins a les creacions artístiques més actuals. Els faraons són els protagonistes de la primera sala, que exhibeix estàtues monumentals i preciosos relleus de temples de l’antic Egipte procedents del British Museum. En la segona sala s’estrena una exposició especialment concebuda per a aquest centre, ‘Horitzó i límit. visions del paisatge’, que pren com a punt de partida la Col·lecció d’Art Contemporani Fundació ”la Caixa”. La tercera proposta és #LaNUBE{IA}, una experiència interactiva sobre les oportunitats i els reptes de l’aplicació de la intel·ligència artificial a l’educació.