L’última prova de la Copa d’Espanya ha sigut presentada hui entre arrossars

Sueca acollirà este pròxim diumenge, 19 de juny, la segona edició de la Clàssica de l’arròs, una prova de ciclisme femení que reunirà vora 300 ciclistes arribades de tots els racons del país i de més enllà de les nostres fronteres. I és que encara que les inscripcions segueixen obertes fins al dijous, ja han confirmat la seua participació ciclistes de fins a quinze nacionalitats: Espanya, Paraguai, Portugal, Alemanya, Xile, Colòmbia, Itàlia, Lituània, Regne Unit, Ucraïna, Noruega, Ruanda, Jamaica, França i Països Baixos.

La Clàssica de l’arròs serà l’última prova puntuable d’enguany per a la Copa d’Espanya de dones, competició emparada per la Reial Federació Espanyola de Ciclisme (RFEC) i que, a més de Sueca, ha comptat amb altres huit seus com ara Beasain, Pontevedra, Noja, Balmaseda, Viator, Abanilla, Estella y Valladolid. L’alcalde de Sueca, Dimas Vázquez; la regidora d’Esports de l’Ajuntament de Sueca, Celia Beltrán; i el president de la Penya Ciclista Sueca, Julián Sáez, han presentat este matí la prova davant els mitjans de comunicació.

El circuit de la Clàssica de l’arròs, de 17’5 km amb eixida i arribada en l’avinguda Ciutat de Pamplona, discorrerà íntegrament pel terme municipal de Sueca. Una de les peculiaritats de la prova, i que la converteixen en única a tota Espanya, és que compta amb un tram de 4’8 km de terra, entre arrossars, que posarà a prova la tècnica i habilitat de les ciclistes. La resta del circuit, 12’7 km, serà sobre asfalt, combinant trams amples amb uns altres més estrets. Un altre dels factors que caldrà tindre en compte i que pot endurir les carreres serà el vent, que sol bufar amb força en una zona totalment desproveïda de construccions que permeten resguardar-se.

La Clàssica de l’arròs constarà de tres carreres independents entre elles. A les nou del matí serà el torn de les cadets, que completaran dos voltes al circuit per a totalitzar 35 km. La següent mànega, amb eixida a les deu i mitja, estarà reservada a les júniors i màsters, les quals donaran tres voltes per a completar 52’5 km. Finalment, la prova elit i sub23 tancarà la matinal de ciclisme a partir de les dotze i mitja. Les ciclistes hauran de donar cinc voltes al circuit i sumar 87’5 km.

L’alcalde de Sueca, Dimas Vázquez, ha destacat la importància de donar suport a esdeveniments que projecten Sueca a tot l’Estat “i que, a més, també contribueixen a sumar en eixe camí cap a la igualtat d’oportunitats entre homes i dones, en este cas des del món de l’esport“. Per a la màxima autoritat local, “la Clàssica de l’arròs, tot i la seua curta història, és ja una prova valorada dins del món de ciclisme en l’àmbit estatal, prova d’això és que la federació espanyola ens ha tornat a incloure en el selecte grup de proves de la Copa d’Espanya“. Vázquez també ha posat en valor “el paratge natural únic que tenim a Sueca, la nostra marjal, un dels nostres orgulls que hem de mostrar al món“.

Per la seua part, Celia Beltrán, regidora d’Esports de l’Ajuntament de Sueca, ha incidit en la necessitat de “donar suport als clubs esportius locals en totes aquelles iniciatives que presenten i que considerem que són projectes viables i beneficiosos per a Sueca“. Per a Beltrán, “la Clàssica de l’arròs és una d’eixes proves que fan sentir-me orgullosa com a suecana. Anime a tota la ciutadania a acostar-se el diumenge a disfrutar del ciclisme des de qualsevol punt del recorregut i animar a les tres suecanes que tindrem competint, la cadet Arantxa Codes, la junior Anna Quintero y la sub23 Sara Bonillo“.

Finalment, el president de la Penya Ciclista Sueca, Julián Sáez, ha mostrat el seu agraïment a les institucions, a les empreses i a totes les persones voluntàries que el diumenge tornaran a fer possible un esdeveniment únic a Espanya. “La Clàssica de l’arròs va camí de convertir-se en una prova referent en el ciclisme femení espanyol. La primera edició, la de l’any passat, va impactar moltíssim amb eixes imatges tan icòniques i úniques de les ciclistes entre els arrossars. A més, la vencedora va ser una ciclista, Sandra Alonso, que enguany ja es troba en l’elit mundial i que ha aconseguit inclús un top10 a la prestigiosa París-Roubaix“. Per a Sáez, la Clàssica de l’arròs, “gràcies en gran part al suport de l’Ajuntament de Sueca, ho té tot per a marcar una fita en el ciclisme nacional“.

Totes les proves del diumenge podran seguir-se en streaming a través del perfil oficial de la Clàssica de l’arròs en Facebook.