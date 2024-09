La Ribera rep més de 40.000 € de la Diputació per fomentar la mobilitat en municipis rurals.

Els municipis de la Ribera podran utilitzar les ajudes de mobilitat fins a desembre de 2024.

La comarca de la Ribera rebrà més de 40.000 euros de la Diputació de València per a fomentar la mobilitat dels veïns i veïnes dels municipis de caràcter rural o en risc de despoblació. La institució provincial atorga a 17 municipis de la comarca aquestes ajudes per a afavorir els desplaçaments a demanda, serveis públics de vehicle compartit o el transport regular.

Es tracta d’una línia d’ajudes dirigides als ajuntaments, de manera que els consistoris habiliten els procediments perquè la ciutadania puga fer ús del servei en funció de la demanda de cada població. Les assignacions s’han realitzat atenent a variables com el nombre d’habitants, la densitat de trànsit o la distància a serveis de referència, entre d’altres, complementant així les ajudes de la Generalitat Valenciana al transport rural en els municipis d’interior.

La principal novetat per a aquest exercici residix en què les persones beneficiàries podran fer ús del transport rural a demanda no sols per raons mèdiques o de relació amb l’administració, sinó també per assumptes personals, familiars i d’oci.

La Ribera Alta, amb 13 ajuntaments inclosos en el pla, rebrà 31.731 euros, mentre que l’assignació global als quatre municipis de la Ribera Baixa és de quasi 10.000 euros. La major quantia a la Ribera Alta anirà a parar a Montroi, i en la Ribera Baixa, a Corbera. En tots els casos, es tracta de municipis declarats “de feble trànsit de transport públic” per la Generalitat Valenciana, que ara podran posar en marxa les seues pròpies iniciatives fins al 31 de desembre de 2024.

El programa arribarà en total a 125 municipis de la província.