La Comissió de “Bous al Carrer” recomana realitzar un reforç major en el compliment de les normes de seguretat i fa una crida a la prudència

José María Ángel: “Si es detecta qualsevol situació que puga considerar-se una infracció, s’han d’adoptar mesures immediatament, i fins i tot, si fora necessari, detindre o suspendre el festeig”

L’òrgan consultiu aposta pel foment de campanyes preventives i una major formació per a organitzadors i penyes, al mateix temps que demana a la ciutadania que no li perda el respecte al bou, en comportar aquests festejos un risc molt elevat

La Comissió Consultiva de Bous al Carrer de la Comunitat Valenciana, presidida pel secretari autonòmic de Seguretat i Emergències, José María Ángel, i el director d’Interior, Salvador Almenar, i en la qual estan representats tots els agents implicats en la festa, ha recomanat realitzar un reforç major en el compliment de les normes de seguretat incloses en el Reglament de Bous al Carrer. També s’ha fet una crida a la prudència per part de les persones participants durant la celebració d’aquests festejos taurins.

La Comissió Consultiva de Bous al Carrer s’ha reunit aquest dilluns amb caràcter extraordinari per a abordar com a únic punt de l’ordre del dia un informe sobre la situació actual dels festejos de bous al carrer en la Comunitat Valenciana i les recomanacions a efectuar per part de la citada comissió.

El secretari autonòmic de Seguretat i Emergències, José María Ángel, ha explicat que l’objectiu de la convocatòria ha sigut “repassar l’estat de la situació actual d’aquests festejos i escoltar les parts implicades per a, en definitiva, concloure en una aposta clara per campanyes preventives i major formació per a penyes i organitzadors”. Ángel ha assenyalat que “no se li pot perdre el respecte al bou, ja que el bou mata i aquests festejos tenen un risc elevat”.

En el transcurs de la reunió s’ha posat de manifest que el Reglament que regula la celebració d’aquests festejos, aprovat per Decret de 31/2015, 6 de març, preveu tot el que cal fer abans, durant i després del festeig, i s’ha recordat que aquesta normativa es ve actualitzant des de fa trenta anys incorporant millores, i sempre vetlant per la seguretat, tant dels animals, com de les persones que participen en aquest, i és un dels reglaments mes exhaustius i restrictius de tota Espanya.

En aquest sentit, el responsable de Seguretat ha indicat que en la celebració de qualsevol festeig de bous al carrer “resulta molt important que quan es detecte qualsevol situació que puga considerar-se infracció, s’adopten mesures immediatament, avisar al director del festeig o a l’expert taurí, i si s’ha de detindre o suspendre el festeig perquè les circumstàncies així ho requerisquen, es fa fins que la situació es normalitze”.

El secretari autonòmic ha recordat que el mes de juliol passat des de la Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública es van difondre dues circulars referides a la seguretat en els festejos de Bous al Carrer i les condicions dels bous salvatges, al mateix temps que ha anunciat la celebració al setembre, a Albuixec, d’una jornada dirigida a personal expert i col·laborador taurí. Ja es va realitzar una jornada a la Vall d’Uixó i està prevista una altra més en una localitat de Castelló, a determinar.