La Comissió de Cultura proposa dedicar l’esplanada de l’avinguda d’Aragó a les víctimes de la DANA

La iniciativa part de l’acord plenari del 20 de desembre de 2024 i s’emmarca dins del pla de treball de la Comissió No Permanent per a la Recuperació de les zones afectades per la DANA.

La proposta implica que la zona, sobre la qual s’alça el Monument a les víctimes de les riuades, passe a denominar-se “Plaça de les víctimes de la DANA de 29 d’octubre de 2024”.

El regidor d’Acció Cultural, José Luis Moreno, ha explicat que la mesura “no afectarà de cap manera els residents i comerciants de la zona”, ja que el canvi de denominació no arribarà a les voreres dels dos costats de la via.

Un homenatge a les víctimes de la tragèdia de 2024

El regidor d’Acció Cultural, Patrimoni i Recursos Culturals, José Luis Moreno, ha informat que en la Comissió de Cultura del pròxim dimarts 21 de gener s’abordarà la proposta de dedicar l’esplanada de l’avinguda d’Aragó a les víctimes de la DANA.

Així, l’esplanada sobre la qual s’alça el Monument a les víctimes de les riuades, situada segons la informació cartogràfica municipal a l’avinguda d’Aragó, al costat de la plaça de Saragossa, passarà a denominar-se “Plaça de les víctimes de la DANA de 29 d’octubre de 2024”.

Segons ha detallat Moreno, aquesta iniciativa parteix de l’acord plenari del 20 de desembre de 2024 i s’emmarca en el pla de treball de la Comissió No Permanent per a la Recuperació de les zones afectades per la DANA.

Un canvi sense impacte per als residents

El regidor ha remarcat que aquesta actuació “no afectarà els residents i comerciants” de la zona, ja que només es modifica la denominació de l’esplanada, és a dir, del tram de mitjana enjardinada on es troba el monument, sense incloure les voreres adjacents. Això significa que els residents no hauran de modificar les seues dades domiciliàries.

El Monument a les víctimes de les riuades

El monument commemoratiu a les víctimes de les riuades es va inaugurar l’octubre de 1982, 25 anys després de la tràgica riuada de 1957, per part de l’Ajuntament de València. L’obra, dissenyada per l’escultor Ramón de Soto Arándiga, està feta de pedra artificial per encofrat i destaca per les seues línies esquemàtiques en dos cossos rectilinis que s’eleven fins a 16 metres en quasi vertical.

El monument es va construir en breu temps i està ubicat a l’esplanada de l’antiga Estació d’Aragó, on actualment s’erigirà la futura “Plaça de les víctimes de la DANA de 29 d’octubre de 2024”.