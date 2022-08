La Comissió de riscos per pluges de Torrent es reuneix per a coordinar la resposta als episodis de pluja dels últims dies d’estiu i tardor

La Comissió de riscos de pluges de l’Ajuntament de Torrent s’ha reunit aquest matí amb la finalitat de realitzar el seguiment de les actuacions que al llarg de l’estiu s’han posat en marxa per a previndre l’impacte dels episodis de pluges, com han sigut les obres de millora de recollida d’aigües pluvials situades en diferents punts del nucli urbà i en ubicacions estratègiques del Vedat que s’han sumat a les habituals tasques de manteniment i neteja d’embornals.

D’igual manera s’ha aprofitat l’ocasió per a revisar els protocols d’actuació per a donar resposta a les possibles situacions que es puguen presentar a conseqüència de les pluges que es registren durant la pròxima tardor i els últims dies de l’estiu, posant èmfasi en les zones identificades com de major risc de desbordaments i anegaciones d’aigua.

La regidora de l’àrea de Gestió de la ciutat i Seguretat, Inma Amat, ha explicat que “aquesta reunió s’emmarca dins del calendari de planificació i organització, a fi d’actualitzar els recursos materials i personals dels quals disposa el consistori, així com de revisar i coordinar les tasques i responsabilitats de cada d’una de les àrees implicades, per a estar el millor preparat possible i donar una resposta adequada als possibles episodis de pluges torrencials”.

La reunió de coordinació ha estat presidida per l’alcalde Jesús Ros i ha comptat amb la presència de les regidories de Seguretat i Gestió de la Ciutat, Medi Ambient, Règim Interior i Participació Ciutadana, així com per Policia Local, Protecció Civil, i representants d’Aigües de l’Horta, Brigada d’Obres i altres departaments municipals.

Cal recordar que les habituals tasques de seguiment i manteniment d’embornals s’han intensificat en les últimes setmanes per part d’Aigües de l’Horta com a mesura de precaució i per a garantir el bon funcionament de tota la xarxa de sanejament.