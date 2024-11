La comunitat educativa de Sueca es bolca en l’acolliment d’alumnat dels municipis afectats per la DANA

La comunitat educativa de Sueca s’ha bolcat amb les famílies afectades per la DANA oferint tots els seus centres, dins de les seues possibilitats i circumstàncies, per a acollir a l’alumnat.

En estos moments, es troben realitzant un estudi per a determinar la seua capacitat en major o menor mesura.

Des de l’Ajuntament de Sueca, a través de la Regidoria d’Educació, han mostrat tot el seu suport i col·laboració perquè el procés es faça amb la major celeritat. Les pròpies famílies afectades poden posar-se en contacte, si així ho desitgen, amb el centre educatiu de Sueca que més els convinga, segons les seues circumstàncies, i seran els propis centres els que realitzaran les gestions, amb les majors facilitats possibles per als afectats, arreplegant les dades de l’alumnat i de les seues famílies per a la confecció d’un registre.

“Nosaltres, com a administració, estem prestant tot el nostre suport als centres escolars, actuant com a mediadors quan es requerisca i posant-nos a disposició, com no, de la resta d’ajuntaments afectats per a coordinar-nos en el cas que el número d’alumnat siga elevat”, ha assenyalat la regidora d’Educació, Roser Viñoles, qui ha explicat també que, si algun alumne afectat compta amb familiars a Sueca, i vol que se li aculla en algun col·legi específic de la ciutat, pot posar-se en contacte directament amb el centre i des d’allí es realitzarà tota la gestió pertinent. “Els centres estan donant totes les facilitats perquè es faça amb rapidesa i, fins i tot, puguen assistir a classe demà mateix. La prioritat és que els xiquets i xiquetes puguen desenvolupar la jornada escolar amb la major normalitat possible com més prompte millor”, afirma Viñoles.

La regidora ha mostrat la seua absoluta gratitud a la comunitat educativa de Sueca per l’actitud i predisposició a col·laborar, des del minut un, amb les persones afectades. “Estic súper agraïda a cada centre, a les associacions de famílies, als docents, als directors… En tot moment, han estat disposats a ajudar, tant a la pròpia administració com a la resta dels municipis. És una notícia súper positiva que reflectix, una vegada més, la generositat que porta demostrant tot este temps el nostre municipi. Des de l’ajuntament, realitzarem eixe acompanyament i estem oferint tota la col·laboració a este tipus d’iniciatives que són súper necessàries”, en paraules de Roser Viñoles.