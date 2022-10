La Confederació Hidrogràfica del Xúquer vol establir al nou llit del Túria un cabal ecològic

Establir un nou cabal ecològic així com un llit interior, eixe és l’objectiu que la Confederació Hidrogràfica del Xúquer pretén establir al nou llit del Túria. Per altra banda, l’Ajuntament de València, amb el lema ‘Nou Riu, nou llit’ té per objectiu renaturalitzar el nou llit. Poblacions com Xirivella, Mislata o Quart de Poblet veuen amb bons ulls esta iniciativa. El vicealcalde i regidor d’Ecologia Urbana, Sergi Campillo, afirma que “és un signe dels temps que s’avance cap a la renaturalització d’esta infraestructura que va causar patiment en algunes poblacions com Xirivella, que va partir en dos, o també València, ja que va separar la ciutat dels seus Pobles del Sud”.