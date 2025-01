La Conselleria d’ Agricultura no publica desde 2021 les ajudes per a la primera instal.lació de llauradors i ramaders joves

Desde la Unió de Llauradors i Ramaders denuncien a la Conselleria d’ Agricultura que en estos moments conten amb més de 200 joves en llista d’ espera per a poder accedir a les ajudes que permenten la seua incorporació a l’ activitat agraria i destaquen que tots ells esperen la publicació de les ajudes per a poder ser nous llauradors a més d’ invertir en explotacions agràries.

També asseguren que durant estos quatre anys que no s’ han publicat les ajudes, els joves que volien incorporar-se a este sector han abandonat la idea de ser llauradors o ramaders perquè ja no compleixen els requisits que es demanen.

Açò, junt amb l’envelliment de la població agraria de la Comunitat Valenciana, podria portar una gran problemàtica i és que segons les últimes dades disponibles, corresponents al cens agrari de 2020, més de la meitat de llauradors i ramaders de la Comunitat tenen més de 65 anys i els menors de 34 han descendit en un 18%.

És per això que Carles Peris, secretari general de LA UNIÓ, indica que “pese a l’evident i progressiu envelliment del camp valencià, la Generalitat no aposta de manera decidida per la incorporació de joves en el sector agrari”.