La Conselleria de Sanitat inicia el projecte del nou Hospital Oncohematològic de La Ribera

La Conselleria de Sanitat avança en el projecte del nou Centre Oncohematològic de Dia de l’Hospital Universitari de la Ribera amb l’adjudicació de la redacció i direcció de les obres per un import de 543.500 euros.

El futur centre estarà ubicat en un modern edifici de 5 plantes, annex a l’hospital principal al costat de l’àrea de Nefrologia. Aquest espai permetrà traslladar i ampliar el servei d’oncologia, actualment situat en el soterrani, i integrarà, a més, altres serveis hospitalaris relacionats.

El nou edifici, concebut com un centre polivalent, oferirà una notable ampliació de les consultes i sales de tractament, com les destinades a quimioteràpia, a més d’afegir despatxos i sales de reunions. Estarà connectat a l’hospital mitjançant passarel·les i solucions arquitectòniques que garanteixen la integració funcional i estètica.

Un edifici funcional i sostenible

Segons el projecte adjudicat, el disseny prioritza un entorn modern i funcional, enfocat en les necessitats dels pacients i els professionals de la salut. Entre les seues característiques destacades, tots els espais comptaran amb il·luminació natural, l’ús estratègic de terrasses i la implementació de mesures de confort per als usuaris, alineades amb els estàndards del Ministeri de Sanitat i les recomanacions de la iniciativa Humans.

En l’àmbit de la sostenibilitat, l’edifici integrarà mesures ambientals innovadores, com materials reciclables o de baix impacte, enfriadores polivalents amb recuperació de calor, climatitzadors amb recuperadors higiènics, sistemes d’aerotèrmia, il·luminació LED gestionada digitalment i panells solars fotovoltaics.

En aquesta primera fase del projecte, l’empresa adjudicatària es farà càrrec de presentar tota la documentació necessària, com l’estudi preliminar, el projecte bàsic i l’executiu. Una vegada completats aquests passos, es procedirà a licitar i contractar l’empresa constructora.

Declaracions de la gerent del Departament de Salut de La Ribera

La gerent del Departament de Salut de La Ribera, Rosabel Ribes, ha destacat la importància d’aquest projecte i ha afirmat que la creació del nou Hospital Oncohematològic de Dia “suposa un avanç transcendental per a l’atenció sanitària en el nostre departament, oferint als pacients espais dissenyats amb criteris de confort, qualitat i sostenibilitat.”

Rosabel Ribes ha afegit que aquest nou centre “permetrà reforçar la posició del departament com a referent en oncologia, no sols per la qualitat assistencial, tecnològica i humana, sinó també per la incorporació de solucions que milloraran tant l’experiència del pacient com la labor dels professionals de la salut.”

Més de 800 nous casos de càncer

Segons les últimes dades proporcionades pel Servei d’Oncologia de l’hospital, fins a novembre de 2024 s’han diagnosticat 882 nous casos de càncer. D’aquests, el 27 % corresponen a càncer de mama (237 pacients), el 20 % a pulmó (177 pacients), el 17 % a còlon (153 pacients), el 7 % a càncer hepatobiliar (62 pacients), el 5 % a otorrinolaringològic (46 pacients) i un altre 5 % a càncer ginecològic (47 pacients). Aquests continuen sent els tumors més prevalents en els últims anys.