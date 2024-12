La Conselleria d’Emergències i Interior tramita 63 festes de Cap d’Any i Reis

La Conselleria d’Emergències i Interior, a través de la Direcció General d’Interior, ha tramitat un total de 63 peticions per a la celebració de festes de Cap d’Any i Reis a la Comunitat Valenciana.

En total, es van rebre 70 peticions, entre les quals també hi ha 1 per a una festa de Reis. D’aquestes, 3 van ser denegades, 3 inadmeses i en 1 cas el sol·licitant va desistir.

Per províncies, Castelló registra 24 peticions, València 23, i Alacant 23, amb la majoria d’establiments sol·licitants sent restaurants i cafè-bars. Aquestes festes es celebraran en 37 municipis de la Comunitat, entre els quals es troben Alfafar, Alzira, Sagunt, Benidorm, i València.

El dispositiu especial de la Policia de la Generalitat durà a terme tasques de comprovació i control en establiments d’oci per garantir el compliment de les condicions de seguretat, i es distribuiran 7.500 polseres de detecció de drogues de submissió química per a la seguretat de les dones, en un esforç per combatre les agressions sexuals durant les celebracions.

Aquest dispositiu inclou el control dels aforaments i les condicions tècniques de cada esdeveniment per garantir un ambient segur i responsable durant les festes de fi d’any.

Amb aquestes mesures, la Generalitat reforça la seguretat i la coordinació amb les administracions locals i les forces i cossos de seguretat per garantir unes festes segures per a tothom.