La Creu CF Pobla de Farnals presenta la temporada 2024-2025 en el Poliesportiu Municipal Batiste Subies

L’esdeveniment, celebrat el 9 d’octubre, Dia de la Comunitat Valenciana, va reunir a tota la família del club en una jornada marcada per la il·lusió i l’esport

El passat 9 d’octubre, coincidint amb la celebració del Dia de la Comunitat Valenciana, La Creu CF Pobla de Farnals va donar el tret d’eixida a la nova temporada 2024-2025 amb un emotiu acte de presentació en el camp de futbol del Poliesportiu Municipal Batiste Subies.



La cerimònia va començar amb una emocionant desfilada en la qual els més xicotets del club van portar la bandera de La Creu CF fins al seu lloc, mentre sonava l’himne del club. Després d’aquest moment simbòlic, es van presentar els diferents equips que representaran al club aquesta temporada: Juvenil, Infantil, Aleví, Benjamí A, Benjamí B, prebenjamí A i prebenjamí B. En total, 103 xiquets i xiquetes van desfilar davant una graderia repleta de familiars, veïns i aficionades i aficionats al futbol, que van rebre amb aplaudiments a les joves promeses mentre eren presentats de manera individual.



L’acte també va comptar amb la presència de l’alcalde de La Pobla de Farnals, Enric Palanca, i la regidora d’esports, Carmen Alcíbar, que volgueren mostrar el seu suport al club i a l’esport base local. Tant l’alcalde com el president de La Creu CF, Isidro Andrés Pérez Falaguera, van dirigir unes paraules al públic, destacant la importància dels valors esportius i el treball en equip que el club promou entre els joves. L’esdeveniment va finalitzar amb l’himne regional de la Comunitat Valenciana.



Per a culminar la jornada, es va realitzar la tradicional foto de família, on jugadors, entrenadors, directiva i autoritats van posar junts, amb molta il·lusió de cara a una temporada que promet grans moments per a la Creu CF Pobla de Farnals.