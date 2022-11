Cítrics i hortalisses són els cultius més afectats, amb fins al 100% d’afecció, i les comarques més castigades són L’Horta Nord, Camp de Túria i La Plana Baixa

La DANA que el passat cap de setmana va assotar la Comunitat Valenciana ha ocasionat importants danys al sector agrari. Segons una primera valoració d’urgència avançada per l’Associació Valenciana d’Agricultors (AVA-ASAJA), les pluges torrencials i la pedra han provocat unes pèrdues superiors als 15 milions d’euros, a causa dels danys de fins al 100% d’afecció en els cultius i als greus desperfectes en infraestructures agràries, fonamentalment camins rurals, marges i tanques.

Les comarques més castigades pel temporal són L’Horta Nord, Camp de Túria i La Plana Baixa de Castelló. A la província de València, els termes de Riba-roja del Túria, Benaguasil, la Pobla de Vallbona, Bétera, Aldaia, Manises i Vilamarxant han patit les pitjors conseqüències de la DANA. Si bé encara és prompte per a concretar els danys totals en cítrics (mandarines i taronges) perquè la pell encara no ha cicatritzat els colps de la pedra, els agricultors consultats estimen greus minvaments de producció que, en alguns casos, es veuran accentuades per l’excessiva humitat en romandre els horts negats durant diversos dies. Les hortalisses de temporada (cols, carxofes, encisams, etc.) i els caquis també registren importants sinistres.

A la província de Castelló, els termes de Nules, Borriana i Les Alqueries han patit una tempesta de pedra amb efectes molt negatius per als citricultores. Hi ha camps on la pedra ha provocat la pèrdua de tota la collita, a més de defoliació de fulles i danys en la fusta de l’arbratge, amb el que podria perjudicar la collita de la següent campanya. Les pluges a més han causat la mort de pollastres xicotets en algunes granges de la zona. Amb la calamarsada d’abril de 2021, es tracta del segon gran temporal que la citricultura de la Plana Baixa pateix en tot just dos anys.

AVA-ASAJA lamenta que aquesta gota freda, acompanyada de pedra, arriba en el pitjor moment per a molts productors de cítrics, caquis i hortalisses, ja que havien assumit pràcticament tots els costos de producció i estaven a punt de recollir els fruits de tota una campanya. En els següents dies es podrà comprovar amb major exactitud l’abast dels danys, però segurament molts agricultors donen per perduda la temporada amb uns costos rècord i zero guanys. Per això, l’organització agrària demana a Agroseguro que agilitze els peritatges de les parcel·les afectades a fi que els agricultors perceben les indemnitzacions a la major promptitud possible.

Així mateix, AVA-ASAJA reclama a les administracions la reparació d’infraestructures agràries i de reg, així com ajudes directes i mesures fiscals als productors damnificats: d’una banda, als ajuntaments els exigeix una bonificació de l’IBI Rústic mentre que, d’altra banda, a la Generalitat Valenciana i al Govern central els reclama reduccions de mòduls, exempcions a les quotes de seguretat social i crèdits bonificats.