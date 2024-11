La DANA deixa 30.000 estudiants afectats i 26 centres per reconstruir

La devastació causada per la DANA ha afectat greument el sistema educatiu valencià, amb 26 escoles i instituts destruïts i més de 30.000 alumnes afectats.

Tres setmanes després, la Conselleria d’Educació ha habilitat “escoles d’acollida” en centres propers, biblioteques i fins i tot seus de Labora, però la reconstrucció completa costarà 1.100 milions d’euros i podria durar anys.

Tot i que 80 centres han reobert, encara hi ha 7 pendents. Les famílies i Ampas de zones com Catarroja i Paiporta critiquen la lentitud dels treballs i les opcions plantejades, com horaris de tarda o trasllats llunyans.

En alguns casos, com Utiel o València, la reubicació ha funcionat millor gràcies a un augment de ràtios i transport adaptat.