La Delegació informa els ajuntaments afectats per la DANA de l’Horta i Camp del Túria de les ajudes del Govern per a fer front als danys

La delegada del Govern en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, ha manifestat que la Delegació del Govern a través de la unitat de Protecció Civil “ha contactat ja amb els 25 municipis afectats per la DANA del passat divendres i dissabte, 11 i 12 de novembre, de les comarques de l’Horta i el Camp del Túria a fi d’informar-los de totes les ajudes del Govern d’Espanya a les quals poden acollir-se i per a agilitzar els mecanismes de gestió de les subvencions”.

Bernabé que ha mantingut una trobada amb l’alcalde de Riba-roja, Robert Raga i posteriorment ha visitat les zones afectades en el municipi per les pluges torrencials, ha traslladat “el compromís del Govern per a donar una ràpida resposta per a la reparació dels danys”.

“Accelerar, en la mesura de la possible, totes les actuacions per a tornar a la normalitat és una qüestió absolutament prioritària per al Govern d’Espanya”, ha dit la delegada. Segons ha assenyalat Bernabé, aquesta trobada mantinguda en “un dels municipis més afectats per la DANA, com és Riba-roja” respon a “una clara mostra de coordinació i treball conjunt entre administracions”.

Pilar Bernabé ha assenyalat que per a la Delegació del Govern “respondre amb promptitud a les sol·licituds dels municipis afectats és fonamental” i per això, des de Protecció Civil “s’estarà a la disposició dels consistoris per a informar de les subvencions existents i de com sol·licitar-les”.

En aquests moments segons ha recordat la delegada, “existeixen subvencions del Ministeri de l’Interior a la qual els municipis, persones físiques i jurídiques ja poden acollir-se”. Paral·lelament, des de la Delegació del Govern ja s’està treballant per a recaptar tota la informació necessària per a la sol·licitud de zones afectades greument per emergències de Protecció Civil per als ajuntaments que així ho requerisquen.

Per a això, ahir es va remetre als ajuntaments una fitxa de valoració d’estimació de danys que haurà d’estar emplenada abans del pròxim 23 de novembre. Aquesta informació al costat de la sol·licitud de zona afectada greument per emergències de Protecció Civil serà remesa als Ministeris d’Interior i Política Territorial.