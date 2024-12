La descontaminació del sòl de l’antiga gasolinera està més pròxima de ser una realitat

La descontaminació del sòl de l’antiga gasolinera de l’Avinguda Luis Suñer acabarà este mes.

Així ho ha traslladat el regidor d’Urbanisme de l’Ajuntament d’Alzira, Andrés Gomis, en una reunió mantinguda amb l’Associació de Veïns de L’Alborxí, que porta més de dos dècades reivindicant esta descontaminació.

Durant el mes d’octubre, es va instal·lar la planta que està duent a terme estos treballs.

La idea, una vegada descontaminada la zona, és crear un jardí en honor també a Luis Suñer.

Un altre dels temes tractats a la reunió ha estat la reparació de la passarel·la del mercat, tallada al trànsit a finals del 2023 per problemes estructurals. Les obres, ja adjudicades després del permís de Conselleria a una empresa local per valor de 93.000 euros, començaran en gener de 2025 amb un termini previst d’un mes per a la seua finalització.

L’Ajuntament s’ha compromés a anar informant del seguiment dels treballs i mantindre una interlocució fluïda amb els veïns i veïnes perquè el disseny de la zona ajardinada al solar de l’antiga gasolinera s’adeque a les seues necessitats.