La Diputació col·labora amb el Colegio de Farmacéuticos en la instal·lació de carpes per a fer garbellats de malalties

Entre el 3 de novembre i el 20 de desembre tretze municipis acolliran estos circuits saludables en els quals qualsevol ciutadà podrà conéixer els seus nivells de glucèmia, tensió arterial, adherència a la dieta mediterrània i funció renal

La iniciativa forma part de la segona edició del projecte de ‘Sostenibilitat de la farmàcia rural i VEC com a base per a la millora de la vida en el medi rural i la seua despoblació’

La Diputació de València col·laborarà amb el Muy Ilustre Colegio Oficial de Farmacéuticos de Valencia (MICOF) per a organitzar, entre el 3 de novembre i el 20 de desembre, circuits saludables en un total de 13 municipis de la província de València. Estos circuits consistixen en la instal·lació de carpes en la via pública per al garbellat de malalties prevalents entre la població. La iniciativa s’emmarca dins de la segona edició del projecte ‘Sostenibilitat de la farmàcia rural i VEC com a base per a la millora de la vida en el medi rural i la seua despoblació’.

L’objectiu d’estos circuits és oferir a la població que proveix a les Farmàcies de Viabilitat Econòmica Compromesa (VEC) quatre serveis professionals de garbellat de nivells de glucèmia, d’Hipertensió Arterial, d’adherència a la dieta mediterrània i de la funció renal. Per a això, s’instal·laran quatre carpes -una per servei- en cada municipi perquè totes les persones que ho desitgen puguen acostar-se i ser ateses per professionals farmacèutics en el garbellat de malalties prevalents.

La diputada de Benestar Social de la Diputació, Pilar Sarrión, ha destacat, després de la reunió mantinguda amb el president del MICOF, Jaime Giner, “la col·laboració entre les dos entitats perquè este tipus d’iniciatives tan beneficioses per a la població arribe a municipis que per la seua grandària no compten amb esta mena de serveis”. Per part seua, Jaime Giner ha declarat que “d’esta manera, els farmacèutics podran dur a terme la seua labor assistencial i aconsellar sobre hàbits saludables, evidenciant la importància d’estos professionals sanitaris en nuclis poblacions amenaçats pel despoblament, on les farmàcies es convertixen en un servei essencial”.

Les localitats que acolliran estos circuits són Terrateig, el 3 de novembre; Aielo de Rugat, el 9 de novembre; Benimuslem, el 16 de novembre; Almiserà, el 17 de novembre; Sempere, el 23 de novembre; Benagéber, el 24 de novembre; Alfauir, el 29 de novembre; Benisuera, el 30 de novembre; Casas Altas, l’1 de desembre; Casas Bajas, el 13 de desembre; Cotes, el 14 de desembre; Salem, el 15 de desembre; i Vallés, el 20 de desembre. Les carpes estaran actives des de les 15.00 a les 17.00 hores.

Sostenibilitat de les farmàcies rurals i VEC

El projecte ‘Sostenibilitat de la farmàcia rural i VEC com a base per a la millora de la vida en el medi rural i la seua despoblació’ es va posar en marxa al juny de 2021 amb la primera edició, en la qual un total de 15 farmàcies rurals i de VEC de la província de València van comptar amb una aportació extra de 60.000 euros que va gestionar el MICOF a partir d’una subvenció de 30.000 euros aportada per la Diputació de València i altres 30.000 aportats pel propi Col·legi.

En esta segona edició són 13 les farmàcies que es beneficiaran de la subvenció de 60.000 euros aportada a parts iguals per la Diputació i el MICOF amb l’objectiu, igual que en la primera edició, de respondre a la preocupació per la delicada situació d’estes farmàcies que majoritàriament es troben en àrees amb poca densitat de població a causa del seu envelliment i a la falta de serveis, entre altres aspectes, i que realitzen una labor sanitària essencial.