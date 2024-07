La Diputació conclou el desplegament de 4.000 sensors intel·ligents per a la recollida de dades en tots els municipis de la província

La Diputació redobla la seua aposta per convertir la província de València i els seus municipis en territoris intel·ligents.

El diputat d’Innovació i Fons Europeus, Juan Ramón Adsuara, ha explicat els projectes que s’estan duent a terme en matèria d’Smart Cities i que han situat la institució provincial com a una de les entitats referents a nivell nacional i europeu en la gestió de territoris intel·ligents.

Així, la Diputació ha completat el desplegament de 4.000 sensors intel·ligents a través del projecte Connecta València, cobrint els 266 municipis de la província. Aquesta iniciativa busca convertir València en un territori intel·ligent i sostenible, millorant la gestió municipal en àrees clau com medi ambient, mobilitat i turisme.

A través de subvencions i l’ús d’Intel·ligència Artificial per a millorar la presa de decisions, la Diputació promou una gestió més eficient i basada en dades reals per beneficiar tant els ajuntaments com els ciutadans.