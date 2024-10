La Diputació de València destina 1,5 milions d’euros per a projectes de cooperació internacional i sensibilització local

La Diputació de València ha augmentat el seu pressupost per a projectes de cooperació internacional i campanyes de sensibilització, finançant enguany 40 projectes amb una inversió de 1,5 milions d’euros.

D’aquesta quantitat, 1,25 milions es repartiran entre 21 projectes de cooperació al desenvolupament, centrats en àmbits com la sobirania alimentària, la salut, l’educació i l’apoderament de les dones en països com Bolívia, El Salvador, Guatemala, Níger o l’Índia.

A més, 250.000 euros es destinaran a 19 projectes de sensibilització a la província. Enguany s’han rebut un rècord de 77 sol·licituds, avaluades de forma neutral per una empresa externa. Enrique Asensi, president de la Coordinadora Valenciana d’ONGD, destaca la importància de la cooperació valenciana per a millorar les condicions de vida en països empobrits.

Aquesta iniciativa, que beneficia més de 50.000 persones, ha destacat per l’augment del 25% en les ajudes a agències de l’ONU com ACNUR i UNRWA, que treballen en zones de conflicte.

Com a novetat enguany, sha introduït la modalitat per a coordinadores d’ONG’s i fons de cooperació, amb un màxim de 50.000 euros per projecte.