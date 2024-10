La Diputació de València impulsa un nou data center a Paterna

La Diputació de València, amb el suport del president Vicent Mompó i el diputat d’Innovació, Juan Ramón Adsuara, ha visitat les instal·lacions d’un nou data center a Paterna,

El center Paterna serà en un dels més avançats d’Espanya i Europa, amb previsió d’obertura per al primer trimestre de 2025.

Amb una inversió de més de 50 milions d’euros, aquest centre comptarà amb la màxima certificació de seguretat (Tier IV), incrementant la seguretat informàtica per a institucions i empreses de la província.

El nou data center de València no només s’especialitzarà en emmagatzematge i ciberseguretat, sinó que també aplicarà innovacions sostenibles, com l’ús de CO₂ com a refrigerant natural i la geotèrmia per a la refrigeració, eliminant la necessitat d’aigua durant la seva vida útil.

Així, es consolida la província com a referent tecnològic a Espanya.