La Diputació de València intensifica els treballs de retirada de fang en Catarroja 

El president de la Diputació de València, Vicent Mompó, s’ha reunit amb l’alcaldessa de Catarroja, Lorena Silvent

Per conéixer de primera mà l’avanç dels treballs de retirada de fang que coordina la institució provincial, i anunciar “la incorporació de nous efectius d’emergència per a accelerar el ritme de neteja, els quals provenen d’altres zones on els treballs estan més avançats”.

En aquesta reunió s’ha decidit que el personal tècnic del dispositiu d’emergència es divideix en tres zones diferents de la població per poder abordar la neteja de 33 baixos que encara continuen afectats.

En aquest sentit, Mompó recalca que “la labor de la Diputació, com a coordinadora del dispositiu d’emergència, és precisament la d’analitzar en temps real l’avanç de les intervencions per a anar distribuint els recursos, perquè el 31 de gener hagenculminat els treballs en els soterranis i garatges afectats”.

Per finalitzar aquest encontre, l’alcaldessa de Catarroja i el president de la Diputació, han acordat fer un front comú per a instar les empreses de manteniment que assignen més personal tècnic per a reparar els ascensors, ja que es tracta d’un assumpte de vital importància per a la població més major.